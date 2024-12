Torna il fascino degli abiti della stilista Giusi Cusimano. L’8 dicembre c’è il bello della sfilata “Castelbuono, legàmi: visioni sinergiche”

Il garbo, il fascino e l’arte della bellezza saranno in scena sulla passerella del red carpet di “Castelbuono, legàmi: visioni sinergiche”, la sfilata di moda con gli abiti e le creazioni della stilista Giusi Cusimano, in programma la sera dell’8 dicembre, inizio alle ore 19,30, alla sala Morici del Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo.

L’evento “farà il filo” ad un tema molto importante: i legàmi materiali, personali, affettivi e quelli culturali. In primis il legame che unisce la profonda amicizia della stilista a Sergio Castiglia, hair stylist castelbuonese da anni apprezzato professionista a Milano. Dal loro lavoro nascono gli stimoli artistici e sinergici, punti di partenza della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Parnassius con il patrocinio del Comune di Castelbuono.

In passerella una collezione di abiti, capi spalla e proposte di hair look con un filo conduttore: outfit grintosi con accostamenti e contrasti che diventano sensualità ed eccezione in capo a sette giovanissime e belle modelle, castelbuonesi anche loro.

«Sono molto felice di ritornare a sfilare a Castelbuono – afferma Giusi Cusimano -; è sempre un momento ricco di emozioni presentare le proprie creazioni nel posto dove creo i miei lavori.

La sera dell’8 dicembre proporrò parte di una collezione più vasta che è ancora work in progress con prospettive future di incontri e rapporti tra le persone e non solo».

La serata, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, sarà presentata da Marienza Puccia e Rosario Mazzola. Ospiti ad impreziosire l’evento ci saranno Mariantonietta Campo e Debora Marguglio.

Nodi, intrecci, fiocchi e trame saranno i valori preziosi delle linee ricercate ma essenziali, minimaliste e a tratti futuriste, frutto delle sapienti mani di Giusi e Sergio. Un mix di emozioni per rendere più affascinante e bella la sera dell’Immacolata che apre il sipario ai giorni del Natale, la festa per eccellenza dell’anno.