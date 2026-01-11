Un nuovo percorso di istruzione all’IIS Luigi Failla Tedaldi. Una nuova opportunità per costruire il tuo futuro, insieme

L’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono è orgoglioso di annunciare l’approvazione del Percorso Filiera 4+2, un progetto innovativo che rafforza il legame tra scuola, territorio e filiere produttive Madonite.

Il diploma si consegue in 4 anni e forma professionisti del settore agroalimentare, forestale e ambientale.

Il nuovo modello quadriennale dell’Istituto Agrario Luigi Failla Tedaldi introduce una nuova didattica che risponde ai diversi stili di apprendimento degli studenti e alle loro esigenze formative.

La riduzione del percorso da cinque a quattro anni non comporta un aumento significativo del monte ore settimanale, tiene conto del pendolarismo, garantisce una preparazione idonea ad affrontare gli Esami di Stato, garantendo sostenibilità organizzativa e continuità didattica.

Alla fine del percorso quadriennale gli studenti che conseguono il diploma con un anno di anticipo avranno competenze in linea con gli standard europei e potranno

proseguire gli studi con un biennio di specializzazione presso l’ITS

accedere a qualunque facoltà universitaria

inserirsi nel mondo del lavoro

esercitare la libera professione di agrotecnico (previa iscrizione all’albo)

Un elemento di particolare rilievo è la sinergia con l’ITS Madonie, realtà formativa di eccellenza nel territorio, specializzata nella formazione terziaria professionalizzante nei settori agroalimentare, turistico e ambientale.

La preparazione acquisita nei quattro anni è pensata per accelerare l’ingresso nel mondo del lavoro senza compromettere la solidità delle competenze tecniche, scientifiche e operative che caratterizzano la formazione agraria del nostro istituto. Verrà garantita una preparazione completa in tutte le discipline caratterizzanti, grazie alla flessibilità dell’autonomia scolastica, al potenziamento della didattica laboratoriale e all’impiego strategico delle risorse dell’istituto: azienda agraria, laboratori di trasformazione, serre, spazi sperimentali, tecnologie digitali e strumenti di agricoltura di precisione. Gli studenti acquisiranno anche la qualifica professionale al terzo anno.

Il percorso verrà inoltre sviluppato in sinergia con le aziende del territorio Madonita al fine di sviluppare competenze professionali avanzate, capacità progettuali e una visione sistemica delle filiere agroalimentari e ambientali.

Perché, quindi, conviene iscriversi?

Diploma a 18 anni (standard europei)

Tirocini e laboratori nelle aziende del settore

Specializzazione presso l’ITS

Accesso anticipato all’Università

Vi aspettiamo per la grande festa dell’IIS Luigi Failla Tedaldi.

OPEN DAY 2025

18 gennaio 2026 dalle ore 10.00 alle 18:00

e vi ricordiamo che le ISCRIZIONI per l’ a.s.2026/27 saranno aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio.

Per informazioni, contattateci telefonicamente al 0921-671484.

Il Dirigente scolastico

Prof. Gianfranco Lisanti