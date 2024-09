Una carriera garantita in tre anni: Studi, Stage e Lavoro con ITS Academy JobsFactory Madonie

FONDAZIONE I.T.S. ACADEMY JOBSFACTORY MADONIE BIENNIO 2024/2026. Un lavoro (sicuro) subito dopo il diploma: i nuovi corsi di ITS Madonie a Palermo

Una formula vincente per entrare immediatamente nel mondo del lavoro: studi il primo anno, fai uno stage e metti in pratica il secondo anno, e al terzo anno vieni assunto.

ITS Academy JobsFactory Madonie propone un percorso formativo che prepara i ragazzi neodiplomati ad acquisire competenze pratiche e ad entrare nel mondo del lavoro con una professionalità solida e qualificata. L’innovativo programma di studi offre agli studenti un’opportunità preziosa: studi il primo anno, fai uno stage e metti in pratica il secondo anno, per poi ottenere una proposta di lavoro concreta al terzo anno. Questa formula è la soluzione ideale per giovani talenti alla ricerca di una carriera stabile e qualificata.

ITS Academy JobsFactory Madonie punta sull’esperienza diretta come fulcro del suo programma formativo. La sede di Palermo e quella di Castelbuono offrono ai neodiplomati l’opportunità di specializzarsi senza dover lasciare il proprio territorio, garantendo un accesso immediato al mondo del lavoro.

I corsi offerti: Food and Digital Marketing

I corsi proposti si concentrano su uno dei settori di eccellenza della Sicilia: il Food and Digital Marketing. Sono progettati per formare professionisti pronti ad affrontare le sfide del mercato globale. Due indirizzi specifici guidano l’offerta formativa:

 Food and Digital Marketing – plus Sales: per chi desidera specializzarsi nella ricerca di nuovi mercati e clienti utilizzando tecniche di digital marketing all’avanguardia. Gli studenti impareranno a sviluppare strategie commerciali efficaci, identificare opportunità di business e promuovere le eccellenze del food siciliano su scala nazionale e internazionale.

JOBSFACTORY – FONDAZIONE ITS ACADEMY JOBSFACTORY MADONIE C.F. 96030340820 Sede legale: Palazzo Failla Tedaldi, via Giuseppe Garibaldi 67, Castelbuono (PA)

 Food and Digital Marketing – plus Sport: il secondo indirizzo è focalizzato sull’alimentazione per atleti e sportivi, un settore di nicchia caratterizzato da prodotti locali a km zero, spesso con costi elevati. Gli studenti impareranno a superare le sfide legate al marketing e alla vendita, contribuendo alla crescita delle realtà sportive che valorizzano questi prodotti.

Requisiti di ammissione e iscrizioni

Per partecipare ai corsi è sufficiente essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 ottobre e i posti sono limitati.

Come iscriversi:

 Compilare il form online sul sito di ITS Madonie: https://itsmadonie.it

 Scrivere su WhatsApp al numero 337 1472792

 Inviare una mail a francesco.menetti@jobstalent.org

Un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro

Al termine dei corsi, gli studenti otterranno una specializzazione tecnica che permetterà loro di entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Grazie al contatto diretto con aziende partner di rilievo, i partecipanti riceveranno una proposta di lavoro concreta, coerente con le competenze acquisite durante il percorso formativo.

ITS Academy JobsFactory Madonie non è solo un luogo di apprendimento teorico, ma un vero e proprio trampolino di lancio verso una carriera solida. Collaborazioni con aziende siciliane importanti, tra cui Giaconia Srl, Awe Sport Education, Camplus Palermo, Gambero Rosso, e molte altre, offrono agli studenti l’opportunità di confrontarsi con il mondo del lavoro già dal primo anno di studi.

Collaborazioni con aziende leader nel settore

ITS Academy JobsFactory Madonie vanta la collaborazione con alcune delle aziende più importanti della Sicilia, garantendo ai propri studenti un accesso privilegiato al mondo del lavoro. I partner includono: Giaconia Srl, Agricola Puccia S.r.l., Coop. Probio.Si s.c.a.r.l., Azienda Agricola Barreca Vincenzo di Barreca Maria, Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri di Palermo, Azienda Agricola Gallina Cataldo, Sicilia Verde Magazine, AgriSicilia, Country Club, Elenka Spa, MAG – Master JOBSFACTORY – FONDAZIONE ITS ACADEMY JOBSFACTORY MADONIE C.F. 96030340820 Sede legale: Palazzo Failla Tedaldi, via Giuseppe Garibaldi 67, Castelbuono

Academy, Gambero Rosso, Feudo Mondello, Sport Teams, Atelier 790 S.r.l., DieciMedia S.r.l., Palma Nana Cooperativa, Camplus, TripTop S.r.l., Sicilia a Vela, Isola del Vento, Hotel Sirenetta, Vela Club Palermo.

«Grazie alla collaborazione con i nostri partner, gli studenti acquisiscono competenze pratiche e instaurano relazioni professionali che saranno fondamentali per il loro futuro» – spiegano i responsabili di ITS Academy JobsFactory Madonie.

Elenco dei soci di ITS Academy JobsFactory Madonie

ITS Academy JobsFactory Madonie è supportata da una rete ampia di soci e partner che include istituzioni locali, aziende e fondazioni di prestigio. Tra questi vi sono: I.I.S. Failla Tedaldi di Castelbuono, Unione dei Comuni delle Madonie, Comune di Castelbuono, Consorzio Universitario della Provincia di Palermo, Rete scolastica delle Madonie, SO.SVI.MA S.p.A., GAL I.S.C. Madonie, Giaconia Concetta S.r.l., Fondazione G Technology, Fondazione San Michele Arcangelo, Consorzio SMA Soc. cons. a.r.l., Fondazione Ikaros, Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie e per il made in Italy Jobsfactory, Fondazione Et Labora, Jobstalent Soc. Cons. a.r.l., Fondazione ITS per le nuove tecnologie e per il made in Italy Jobacademy, Consorzio Officium Soc. Cons. a.r.l., Fondazione Meet Human, Consorzio Jobsfactory Soc. Cons. a.r.l., Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore.

Questo ampio network di soci e partner rende l’offerta formativa di ITS Academy JobsFactory Madonie una solida base per il futuro dei giovani siciliani, offrendo loro un’ottima opportunità per entrare subito nel mondo del lavoro senza dover lasciare il proprio territorio.