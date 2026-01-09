Una classe politica è tale quando sa guardare al futuro con una visione chiara e responsabile

In questi anni la comunità di Castelbuono ha dimostrato una costante attenzione alla salvaguardia dei beni comuni, alla valorizzazione e tutela dell’ambiente e all’introduzione di buone pratiche nei servizi resi alla collettività. L’obiettivo è stato quello di contribuire alla protezione dell’ecosistema e al rispetto della biodiversità, nella consapevolezza che tali scelte producono ricadute positive sulla qualità della vita e sulla prevenzione delle malattie.

Convinti di questi principi, abbiamo creato opportunità concrete per perseguire gli obiettivi sopra enunciati. In continuità con questo percorso, su indicazione del GAL Madonie, che nel 2025 ha predisposto il disciplinare per l’utilizzo del marchio e il regolamento per l’attuazione delle buone pratiche nell’allevamento delle api, il Consiglio comunale di Castelbuono, con delibera n. 55 del 10 dicembre 2025, ha approvato l’inserimento dell’intero territorio comunale come “Paradiso delle Api”.

Con tale atto, l’Amministrazione comunale si impegna ad attuare il regolamento, garantendo ambienti più idonei, liberi da pesticidi e da materiali inquinanti, affinché le api possano vivere e svilupparsi in condizioni ottimali nel nostro territorio.

Non sfugge a nessuno le importanti ricadute culturali, ambientali e turistiche di questa scelta. L’attuazione del regolamento consentirà infatti di certificare, anche attraverso una maggiore presenza di api, la salubrità del territorio di Castelbuono, rendendo consapevoli sia i cittadini sia i visitatori esterni del valore ambientale della nostra comunità.

Nelle prossime settimane, l’Amministrazione comunale, per rafforzare ulteriormente questo percorso di tutela e salvaguardia di un insetto fondamentale per l’ecosistema, sottoporrà al Consiglio comunale la delibera di adesione alla rete “Comuni Amici delle Api”.