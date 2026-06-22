A Nova Orquestra e l’Associazione Pippo Mazzola protagonisti a Casalvecchio Siculo

Ieri, domenica 21 luglio, l’Associazione culturale Pippo Mazzola con il gruppo A Nova Orquestra ha partecipato alla quinta rassegna dei cori parrocchiali di Sicilia a Casalvecchio Siculo, in provincia di Messina, organizzata dalla locale Amministrazione comunale, dalla Scuola Corpo Musicale città di Casalvecchio, e dall’Associazione Regionale dei Cori Siciliani, presieduta da Stefano Trimboli.

Il gruppo castelbuonese è stato invitato a questa importante manifestazione su iniziativa dei coristi della locale Corale val d’Agrò, che ha avuto modo di apprezzare i canti del gruppo madonita in occasione della rassegna sui Canti della Passione svoltasi mesi fa a Messina.

A Nova Orquestra si è distinta tra i partecipanti e ha raccolto grande appezzamento all’interno della rassegna, per l’originalità dei brani proposti, tutti frutto della ricerca e della riproposizione delle antiche musicalità popolari della Sicilia.

Alla manifestazione hanno preso parte importanti realtà del canto corale siciliano.