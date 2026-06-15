Al Gran Premio del Mediterraneo di Castelbuono trionfano gli Sbandieratori e Musici “Civitas Costantissima” di Nicosia

Il prestigioso trofeo regionale, inserito all’interno delle manifestazioni della XVIII edizione dell’Infiorata Città di Castelbuono dedicata a San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia, martedi 2 giugno 2026 ha visto protagonisti i migliori gruppi di sbandieratori e musici provenienti da tutta la Sicilia.

Castelbuono ha fatto da cornice a uno dei momenti più attesi dell’Infiorata 2026 con il Gran Premio del Mediterraneo dedicato a sbandieratori, musici e cortei storici, andato in scena martedì 2 giugno nel cuore del borgo madonita. Una giornata che ha unito tradizione, spettacolo e partecipazione popolare, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto, in cui il centro madonita si è animato con circa seicento figuranti provenienti da tutta la Sicilia, tra sbandieratori, musici e personaggi in costume storico. Le esibizioni e la grande sfilata hanno riportato idealmente indietro nel tempo il borgo medievale delle Madonie, creando un’atmosfera suggestiva e molto partecipata, nell’ambito degli eventi collaterali della manifestazione.

Nella splendida cornice di Piazza Castello e davanti a un numerosissimo pubblico, gli Sbandieratori “Civitas Constantissima”di Nicosia hanno conquistato il prestigioso Trofeo Regione Siciliana del Gran Premio del Mediterraneo, incantando il pubblico e la giuria con un’esibizione coinvolgente e tecnicamente impeccabile.

Uno dei più importanti Festival Medievali dell’Isola, ha visto sfidarsi per la conquista dell’ambito trofeo gli Sbandieratori e Musici “Arcobaleno” Città di Barrafranca, gli Sbandieratori e Musici Città di Randazzo, gli Sbandieratori e Musici Città di Floridia, gli Sbandieratori “La Conca d’Oro” di Mazzarino, gli Sbandieratori del Nobile Quartiere Monte Mira di Piazza Armerina, gli Sbandieratori “Civitas Constantissima”di Nicosia e gli Sbandieratori e Musici Città di Canicattini Bagni, che con il suono delle trombe, il rullo dei tamburi e il volteggiare delle bandiere hanno regalato al numerosissimo pubblico un autentico viaggio nel passato attraversando le piazze e le vie del centro storico della cittadina madonita gremite all’inverosimile.

Grande partecipazione al Gran Corteo Storico dei Ventimiglia Principi di Castelbuono, che ha attraversato il centro storico medievale della cittadina madonita, dove hanno preso parte delegazioni provenienti da tutta la Sicilia, con i loro figuranti che hanno indossato pregiati e sontuosi abiti e armature scintillanti:

San Filippo del Mela – Alma Ritmo

Milazzo – Borgo Antico

Enna – Officina Medievale

Racalmuto – Malcovenant

Piazza Armerina – Aleramici e Normanni

Palermo – La Bella Epòque

Accademia del Ventaglio – Siracusa

A valutare le esibizioni è stata una giuria di alto profilo, chiamata a decretare il vincitore tra le migliori realtà del panorama delle rievocazioni storiche siciliane, presieduta dal Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, dal Vice Presidente dell’Unione dei Comuni Madoniti Dott. Nino Guccione, dall’Arch. Alfio Limoli, dal Prof. Gianni Contino, dal Prof. Enzo Toscano, ha assegnato il trofeo agli Sbandieratori “Civitas Constantissima”della Città di Nicosia premiandone l’eccellenza tecnica, la potenza musicale e l’impatto scenico della performance, ritenuta particolarmente efficace per la capacità di unire rigore storico e grande impatto visivo.

Parole di apprezzamento sono state espresse anche nei confronti di tutti gli altri gruppi in gara, per le esibizioni di alto profilo e livello che hanno coinvolto il pubblico delle grandi occasioni.

In chiusura il Presidente dell’Associazione Culturale Promo Madonie Jhonny Lagrua e la Giuria, hanno ringraziato i Presidenti di tutti i gruppi partecipanti sottolineando come il loro impegno e la loro presenza abbia contribuito in modo determinante al successo della manifestazione di rilevanza nazionale, consegnando loro un piatto di ceramica della Fratantoni Keramos di Santo Stefano di Camastra e un sacchetto con le eccellenze del Biscottificio Paolo Forti.

Il Festival Medievale e il Gran Premio del Mediterraneo di Castelbuono si confermano vetrine d’eccellenza per la promozione della storia, della cultura e delle tradizioni della Sicilia.