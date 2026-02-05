Campofelice di Roccella, incendio Ecorek: allarme diossina e restrizioni per i cittadini

Prosegue l’emergenza al deposito di rifiuti Ecorek di Campofelice di Roccella, nel Palermitano, dove l’incendio divampato nei giorni scorsi non risulta ancora completamente spento. Dal sito di stoccaggio di materiali plastici continua a levarsi fumo, mentre restano elevati i valori di diossina rilevati nell’aria. I vigili del fuoco sono tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. La situazione, pur sotto maggiore controllo rispetto alle prime ore del rogo, non è stata ancora definitivamente risolta.

Nel frattempo i tecnici di Arpa e Asp hanno effettuato sopralluoghi e campionamenti per monitorare l’impatto ambientale e valutare i potenziali rischi per la salute pubblica. A scopo precauzionale, i sindaci di Campofelice di Roccella e di Termini Imerese hanno emanato ordinanze rivolte alla popolazione: finestre chiuse, limitazione delle attività all’aperto e lavaggio accurato di frutta e ortaggi coltivati nelle aree interessate. Il monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni per verificare l’evoluzione della contaminazione e le eventuali ricadute sul territorio.