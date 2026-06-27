Castelbuono, avvocati ed esperti a confronto su sport, legalità e inclusione sociale: grande partecipazione al convegno al Museo Minà Palumbo

Ha riscosso parecchio interesse tra gli avvocati di Termini Imerese e tra numerosi assistenti sociali il convegno tenutosi questa mattina al museo naturalistico Francesco Mina’ Palumbo di Castelbuono.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Mario Cicero, del direttore del museo prof. Salvino Leone, dell’avvocata Debora Sansone in rappresentanza del Consiglio dell’ordine degli avvocati e Termini Imerese, del locale comitato pari opportunità e dell’Avv. Tommaso Raimondo presidente della camera civile ed anche in rappresentanza del Grippo atletico polisportivo castelbuonese, si sono succedute le relazioni degli illustri ospiti.

Il dott. Manfredi Lanza, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese ha trattato il tema “la cultura della legalità nello sport tra prevenzione della violenza e tutela dei diritti”. Rachid Berradi, campione olimpico e Cavaliere della Repubblica di origine marocchina, ha toccato la tematica relativa all’integrazione e all’inclusione sociale attraverso lo sport. È stata quindi la volta del giornalista sportivo del corriere dello sport-stadio Paolo Vannini che ci ha offerto lo sguardo su “lo sport come fattore concreto di inclusione e di deterrenza alla illegalità”. A seguire è intervenuta l’avvocata Elisa Demma, Presidente Nazionale di Movimento Forense, che ha trattato il tema del valore sociale dello sport tra responsabilità, inclusione e pari opportunità. L’avvocata Anna Cusimano, collegio di garanzia dello sport, ha intrattenuto la platea parlando del diritto dello sport nell’era digitale: tutela dei soggetti deboli, performance assistita e il nuovo dettato costituzionale. Infine, c’è stato spazio per l’intervento programmato della dottoressa Monica Bannò, assistente sociale presso i comuni di Castelbuono e Isnello, che ha parlato della propria esperienza professionale vissuta nel territorio evidenziando le problematiche dei soggetti deboli e vulnerabili.

Ha introdotto i lavori del convegno l’avvocata Francesca D’Agostino e ha moderato l’avvocata Giorgia Raimondo.

Nella foto da sinistra: Monica Bannò, Tommaso Raimondo, Debora Sansone, Francesca D’Agostino, Giorgia Raimondo, Elisa Demma, Paolo Vannini, Rachid Berradi, Manfredi Lanza, Anna Cusimano.

Giorgia Raimondo