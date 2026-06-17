Castelbuono, Festa di San Giovanni 2026: quarare, tradizione, musica e premio per il miglior allestimento

L’Associazione Pro Loco di Castelbuono APS promuove ed organizza, con il contributo e la collaborazione dell’Amministrazione comunale, la “ Festa di San Giovanni” che si svolgerà il 24 giugno 2026.

L’evento sarà organizzato nel modo seguente: lungo le vie e nei quartieri saranno predisposte, a cura di singoli o gruppi, delle postazioni (isole), razionalmente organizzate con:

“quarare” per la degustazione, gratuita secondo la tradizione, di fave, patate bollite, vino;

Punti di raccolta dei rifiuti differenziati;

Gruppi di animazione musicale itineranti.

La manifestazione prevede, anche, la premiazione della migliore “quarara” secondo valutazioni predeterminate relative all’allestimento, all’ospitalità, alla qualità e gusto dei prodotti offerti alla degustazione, all’utilizzo dei fuochi di legna, all’esposizione di un quadro di San Giovanni, al rispetto del tema “plastic free”.

Il premio per il migliore allestimento consisterà in un’opera raffigurante l’evento che sarà consegnata al referente della postazione.