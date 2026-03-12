Castelbuono, incontro Auser sul referendum costituzionale: interviene il procuratore Fernando Asaro

Castelbuono – Un momento di approfondimento e confronto su uno dei temi più rilevanti del dibattito istituzionale nazionale. L’Associazione Auser APS/ETS di Castelbuono ha organizzato per venerdì 13 marzo alle ore 17.00, presso l’Aula consiliare del Comune, un incontro–dibattito dedicato al tema “Referendum costituzionale sulla modifica dell’ordinamento giudiziario”.

A illustrare i contenuti della riforma sarà Fernando Asaro, Procuratore della Repubblica di Marsala, magistrato con una lunga esperienza alle spalle. Entrato in magistratura nel 1992, Asaro ha ricoperto diversi incarichi di rilievo: è stato sostituto procuratore e procuratore a Caltanissetta, procuratore a Palermo nella Direzione Distrettuale Antimafia e successivamente a Gela, prima di assumere l’attuale ruolo a Marsala.

L’incontro si propone come un’occasione di informazione e approfondimento aperta alla cittadinanza su una materia complessa ma centrale per il funzionamento dello Stato di diritto. La riforma dell’ordinamento giudiziario, infatti, riguarda aspetti che incidono direttamente sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sui diritti dei cittadini.

L’iniziativa rientra tra le finalità statutarie dell’Auser, che promuove la cittadinanza attiva e la partecipazione consapevole alla vita della comunità locale, oltre alla tutela e valorizzazione dei beni comuni culturali e ambientali e alla difesa dei diritti di tutti.

Il referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo 2026 chiama i cittadini a esprimersi su tre questioni principali: la separazione delle carriere dei magistrati, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e la riforma del sistema disciplinare dei magistrati. Temi di grande rilievo istituzionale, che riguardano il funzionamento della giustizia e il sistema delle garanzie democratiche.

Proprio per favorire una partecipazione informata e consapevole al voto, l’Auser invita la cittadinanza a prendere parte all’incontro. Per agevolare la conoscenza dei contenuti della riforma, sarà inoltre messo a disposizione il testo della proposta di revisione costituzionale approvata dal Senato il 30 ottobre 2025.

L’appuntamento rappresenta dunque un’opportunità per approfondire, con il contributo di un magistrato esperto, un tema destinato a incidere sulle regole fondamentali della vita democratica del Paese.