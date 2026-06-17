Castelbuono, installate le nuove bacheche: stop alle affissioni selvagge nelle vie del centro

CASTELBUONO – Nuovi spazi dedicati all’informazione pubblica e un passo concreto verso una maggiore tutela del decoro urbano. Grazie ai fondi della Democrazia Partecipata 2025, sono state installate nelle principali piazze cittadine le nuove bacheche comunali destinate alla promozione di eventi, manifestazioni e iniziative associative.

L’intervento, realizzato dalla Pro Loco Castelbuono APS, promotrice del progetto, nasce con il sostegno e la condivisione dell’Amministrazione comunale e punta a coniugare due esigenze fondamentali: garantire una comunicazione efficace delle attività culturali, sociali e ricreative del territorio e contrastare il fenomeno delle affissioni improvvisate che spesso compromettono l’immagine del centro urbano.

Le nuove bacheche sono state collocate in via Sant’Anna, Piazza Matteotti e Piazza Francesco Minà Palumbo e rappresentano da oggi gli spazi ufficialmente destinati all’affissione temporanea di locandine e avvisi relativi a eventi e iniziative pubbliche.

Le strutture sono dotate di lucchetto accessibile e di appositi fermagli che consentono di esporre il materiale informativo senza ricorrere a colle, nastro adesivo o altri sistemi che possono danneggiare superfici e arredi urbani.

Attraverso un apposito avviso pubblico, i promotori dell’iniziativa rivolgono un invito alla collaborazione sia ai commercianti, affinché evitino di consentire affissioni indiscriminate sulle proprie vetrine, sia alle associazioni e ai comitati cittadini, chiamati a utilizzare responsabilmente i nuovi spazi messi a disposizione.

L’obiettivo è quello di favorire una gestione più ordinata della comunicazione pubblica e contribuire alla valorizzazione dell’immagine di Castelbuono, sempre più attenta alla cura degli spazi comuni e all’accoglienza di residenti e visitatori.