Castelbuono, nasce la Sezione di BCsicilia

Nasce a Castelbuono la Sezione di BCsicilia, l’Associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova Sede è stato scelto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stato eletto all’unanimità Giuseppe Rotondo, Vice Presidente Francesco Lo Bianco, Segretario sarà Giovanni Città, Economo è stato invece nominato Giuseppe Mazzola, mentre Stella Albanese sarà Responsabile per la Formazione. All’incontro erano presenti il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio e la Presidente della sede di Cefalù Valentina Portera.

Nel programma della nuova Sede locale la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Principato dei Ventimiglia, con il coinvolgimento delle comunità territoriali che hanno fatto parte dell’antico casato, in collaborazione con organismi e associazioni locali e in particolare con l’Accademia Valdemone che da diversi anni si occupa della rivalutazione del patrimonio ventimigliano; organizzazione di convegni, giornate di studio, conferenze, inerenti il Medioevo al fine di una maggiore conoscenza anche artistica del territorio madonita e nebrodense; promozione di iniziative di trekking guidato, con individuazione di percorsi naturalistici, per una maggiore salvaguardia della ricchezza ambientale-paesaggistica e costituzione di un relativo archivio fotografico; infine azioni mirate alla riscoperta dell’eredità etnoantropologica e delle tradizioni popolari della realtà locale.

Il nuovo gruppo della provincia di Palermo avrà sede in via S, Anna, 54 a Castelbuono ed è raggiungibile tramite tel. 328.3109631, email Castelbuono@bcsicilia.it, oppure alla pagina facebook BCsicilia Castelbuono.