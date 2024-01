Sicurezza scolastica: l’Assessore Mazzola risponde all’Ing. Spallino

(Riceviamo e pubblichiamo)

Gentile Ing. Maurizio Spallino,

mi permetto di risponderle in qualità di Vice Sindaco ed Assessore al ramo, sperando di essere diretta con il mio linguaggio, e darle le giuste risposte che il caso merita, con atti alla mano. Certamente non per toglierle il piacere di dialogare con il Sindaco.

Da un post pubblicato sulla pagina Facebook del Sindaco Mario Cicero, in cui si invitava la cittadinanza a mantenere la calma senza fomentare in modo strumentale panico e allarme, su presunte vibrazioni avvertite da alunni e docenti presso alcune classi della scuola di via Sandro Pertini, si è scatenata una discussione sulla sicurezza scolastica dei nostri plessi.

In merito all’edificio scolastico Francesco Minà Palumbo, tengo a precisare che a seguito di segnalazione da parte di alcuni genitori e Consiglieri comunali, la sottoscritta ha immediatamente effettuato un sopralluogo insieme al dirigente dell’ufficio tecnico del nostro Comune e alla presenza del Vice Preside, senza riscontrare nessuno dei fenomeni segnalati e nessun segno visibile riconducibile ad una possibile alterazione strutturale dell’edificio.

A seguito di tale sopralluogo, il Responsabile dell’ufficio tecnico ha inviato una relazione alla Dirigente Scolastica, la quale ha emanato una circolare. Oltretutto, il parere dell’ufficio tecnico è stato confermato anche dalla RSPP della scuola, che non ha riscontrato nessuna lesione, fessura, crepa, ecc..

Costantemente si sta continuando a monitorare la struttura ed è stato dato mandato all’ufficio tecnico di effettuare specifiche indagini, quali le prove di carico sui solai, che celermente sono state affidate alla Società Geolab (Det. n°13 del 25.01.2024) e verranno eseguite nelle prossime ore, senza interferenze con il regolare svolgimento delle lezioni.

Inoltre le confermo che tale edificio è stato oggetto di collaudo strutturale, giusto certificato emesso nel 2018 che attesta l’idoneità statica della struttura.

Riguardo l’edificio scolastico Gino Strada di Via Ten. Luigi Cortina, sullo stesso sono state effettuate apposite verifiche della sicurezza strutturale, redatte nell’anno 2019 con le indicazioni degli interventi di adeguamento necessari, e con esito favorevole riguardo ai carichi verticali. L’edificio dal punto di vista strutturale risulta fruibile nelle more dell’adeguamento sismico, di cui abbiamo già affidato ed acquisito il “Progetto esecutivo di completamento, adeguamento sismico dell’edificio scolastico” e siamo in attesa di finanziamento dell’opera.

Vede Ing. Spallino, le sue sono legittime domande di un cittadino preoccupato “perché in quella scuola ci sono figli di carissimi amici oltre che colleghi ed una sorella”. Noi come Amministrazione comunale abbiamo l’obbligo di garantire la sicurezza a tutta la comunità scolastica che frequenta i nostri plessi, alunni, docenti e personale ata, senza alcuna distinzione.

E poi, volevo rassicurarla che la giornata lavorativa del nostro Sindaco supera di gran lunga le 18 ore settimanali di un docente, così come lei anch’io ho scelto l’insegnamento come ripiego alla libera professione.

Ritengo superfluo e ridicolo da parte sua dare lezioni al Sindaco su strategie e metodi didattici semplificati fatti di domande e risposte, non credo sia necessario. Infatti, il Sindaco ha sempre avuto nei riguardi di tutti un atteggiamento inclusivo e non ha mai fatto differenza individuale tra chi lo ha supportato e chi no, come è giusto che sia.

Noi crediamo che amministrare vuol dire anche tranquillizzare e dare serenità ad una comunità con carte alla mano e mi creda non siamo sprovveduti, abbiamo dimostrato in questi anni di lavorare e progettare per il bene comune.

Arch. Annamaria Mazzola