Strepitoso successo per Funghi Fest 2023. Oltre 30.000 visitatori provenienti da tutta la Sicilia

Numeri e qualità di altissimo livello, Sasà Salvaggio, Radio Time e gli artisti di strada incantano Castelbuono

Castelbuono Funghi Fest 2023 chiude con risultati straordinari sotto tutti i punti di vista a cominciare dalla partecipazione di migliaia di visitatori che hanno preso “d’assalto” il comune madonita nei tre giorni dedicati ai funghi e alle eccellenze del territorio, facendo registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive di Castelbuono e anche in quelle del comprensorio madonita.

Un programma ricco di appuntamenti quello della diciassettesima edizione dell’evento di grande richiamo turistico tra i più importanti di Sicilia. Musica, spettacoli, show cooking, convegni, mostre e degustazioni che hanno coinvolto numerose associazioni del territorio impegnate nella valorizzazione e nella promozione delle tradizioni e delle eccellenze del territorio madonita e siciliano.

Un’altro grande successo per il Festival Funghi Fest che ha fatto registrare anche per l’edizione 2023 la presenza di più di 30.000 visitatori e turisti provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni d’Italia grazie anche alle temperature tipicamente estive.

Grande successo hanno registrato gli spettacoli pomeridiani e serali con ospiti d’eccezione. Il Premio Internazionale della Cultura e del Gusto è stato assegnato al comico siciliano Sasà Salvaggio, di ritorno da New York ospite del Columbus Day, dal Presidente dell’Associazione Culturale PromoMadonie Sicilia Jhonny Lagrua, dal Sindaco di Castelbuono Mario Cicero e dal Commissario del Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone, la serata è stata condotta magistralmente dalla nota giornalista Nadia La Malfa sul palco di Piazza Castello.

Dopo la cerimonia di premiazione Sasà Salvaggio ha intrattenuto il numeroso pubblico con il suo divertente e coinvolgente show, successivamente è stata la volta di Radio Time 90 Dance Show in tour che ha fatto scatenare e divertire fino a tarda notte il pubblico.

Domenica è stata la volta delle degustazioni di pasta con funghi, vino e dolci ai piedi del Castello dei Ventimiglia, dove i visitatori hanno potuto ammirare i tesori custoditi nel Museo Civico e la cappella Palatina che custodisce le sacre reliquie di Sant’Anna patrona di Castelbuono.

Jhonny Lagrua Presidente dell’Associazione Culturale PromoMadonie: “Sono molto soddisfatto di quest’altro grande successo del Funghi Fest, una manifestazione che cresce di anno in anno, un evento molto impegnativo sia dal punto di vista organizzativo che logistico, in questi due fine settimana abbiamo potuto assistere ad una vera e propria “invasione” pacifica di migliaia di turisti provenienti da tutta la Sicilia ma anche da altre Regioni d’Italia, ciò significa che la manifestazione continua ad essere apprezzata e premiata dalla presenza di migliaia di visitatori e appassionati che oltre all’evento hanno potuto apprezzare e godere delle nostre bellezze architettoniche e naturalistiche della nostra magnifica cittadina, facendo registrare il tutto esaurito nelle strutture di Castelbuono e dei comuni limitrofi. Ringrazio la Regione Siciliana l’Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo e l’Assessore Elvira Amata, l’On. Marco Intravaia, il Comune di Castelbuono, il Sindaco Mario Cicero, l’Assessore al Turismo Dario Guarcello, il Commissario del Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cefalù Maggiore Del Bello, i Carabinieri e il Comandante della Stazione dei Carabinieri Lg.te Francesco Pagana, la Polizia Locale e il Comandante Enza Santoro per l’eccellente lavoro svolto nell’assicurare l’ordine pubblico, le unità di soccorso I Care, il Dottor Santi Leta, il geometra Pietro Schicchi, i volontari dell’Associazione Culturale PromoMadonie e gli Chef che hanno preparato sapientemente i piatti per le degustazioni a base di funghi.

Un ringraziamento particolare a RV Ceramiche di Cicero&Cicero, Casena Mongerrati, Supermercati Giaconia, Fiasconaro Pasticcieri, Pasta Vallolmo, Paolo Forti, Vini Venticolli, Acqua Sabrinella, HDI Assicurazioni e tutti gli sponsor che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione”.