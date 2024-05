Costituente: come vengono spesi i nostri soldi. Caro Bee quanto mi costi!

Esattamente un anno fa, presso l’Eremo di Liccia, è stato presentato urbi et orbi un progetto di valorizzazione ambientale e sociale promosso dal Comune di Castelbuono, dalla società in house Castelbuono Ambiente e dall’associazione Pachamama. Protagonista del progetto è Bee, un Labrador retriever specializzato nella raccolta della plastica, da impiegare nel territorio comunale in aree difficilmente raggiungibili dall’uomo, come scarpate o torrenti.

Non siamo a conoscenza dell’attività svolta da Bee in questo anno, né tantomeno sappiamo quanta plastica abbia raccolto. Sappiamo però quanto ci costa.

Apprendiamo infatti dal Piano Economico Finanziario 2024 di Castelbuono Ambiente s.r.l., allegato alla Delibera di Giunta n.22 del 7/02/2024, che per la “Cura e mantenimento di n°1 cane” è stato previsto l’importo di €. 8.000,00 (per inciso, per la “Cura e mantenimento di n°7 asini sono stati previsti 10.000,00 €).

Se non avessimo rispetto per il miglior amico dell’uomo potremmo dire: “Altro che vita da cani!…”

Per la Delibera di cui sopra e i documenti allegati rinviamo al seguente link:

https://www.comune.castelbuono.pa.it/castelbuono/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=26819

Costituente per la Castelbuono di Domani