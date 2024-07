Risposta del sindaco alla Costituente in merito all’interrogazione sugli interventi di illuminazione dei monumenti pubblici

In basso la risposta scritta del sindaco Cicero in merito all’interrogazione del Gruppo di minoranza sugli interventi di illuminazione dei monumenti pubblici



In risposta alla vostra interrogazione, desidero fornire i dovuti chiarimenti riguardo la sostituzione dei fari e delle lampade che illuminano alcune piazze di Castelbuono e i monumenti più significativi del nostro paese. Per tale ragione, ho chiesto una relazione all’Assessore Guarcello che ha curato questo intervento e che allego in copia.

È importante sottolineare che l’azienda Rilux Srl, il 25 maggio 2024, incaricata della fornitura dei corpi illuminanti, ha già presentato una relazione sulla scelta di questo tipo di illuminazione e sui fari installati. Tale relazione è allegata alla nostra risposta.

Abbiamo notato subito alcune anomalie nell’illuminazione sostituita, tra cui disturbi visivi per i passanti e i residenti di alcune abitazioni vicine all’istallazione, nonchè mancanza di uniformità nell’illuminazione dei monumenti a causa del tipo di luce utilizzata per illuminare i siti. Questi inconvenienti erano prevedibili, poiché l’istallazione dei fari richiede valutazioni in loco per adeguare l’intervento ai luoghi specifici. Tuttavia, nelle settimane successive, sono stati adottati provvedimenti per risolvere tali problematiche, come avviene in tutte le opere pubbliche.

Non entro nel merito delle sei domande poste nella Vostra interrogazione, ma ritengo che le relazioni dell’Assessore, a cui va espressa massima fiducia e dell’Azienda Rilux, firmata dall’Arch. Filippa Lidia Lo Gerfo, siano esaustive e spero che queste informazioni rispondano alle vostre richieste.

Infine, considerato che avete già pubblicato la vostra interrogazione sui blog e sulla pagina Facebook del vostro Movimento, mi sembra corretto condividere anche il nostro riscontro con i cittadini.

Cordiali saluti, Il Sindaco, Sig. Mario Cicero