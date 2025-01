Costituente: acqua torbida tutta colpa del meteo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Le precipitazioni di questi giorni di gennaio hanno portato nelle case dei castelbuonesi il solito inopportuno regalo: acqua super torbida, sgradevole alla vista e inutilizzabile sul piano igienico-sanitario. I serbatoi dei castelbuonesi si sono riempiti di terra che si aggiunge ai materiali che vengono rilasciati nell’acqua dalle condutture ormai deteriorate. Un problema vecchio e mai risolto da chi può vantare decenni di esperienza politica di cui, fra poco, vent’anni da sindaco.

Il sindaco di Castelbuono, del trito e ritrito “bella Sicilia e grazie Castelbuono”, diramando un comunicato tramite la pagina fb del Comune, scrive la mattina di sabato 18 gennaio che “a causa dei forti temporali l’acqua fornita alla comunità si è intorbidita. Vi suggeriamo di chiudere l’ingresso diretto dell’acqua nelle vostre case e di utilizzare solo quella dei serbatoi, in attesa che la situazione torni alla normalità”. Come dire che la colpa è dell’acqua, delle piogge, dei fenomeni fisici, e che il danno era ineluttabile. Responsabilità umana e amministrativa zero! Come mai però, da quando la gestione dell’acqua è nelle mani del sindaco, invece che dei tecnici preposti, questo pasticcio marrone arriva sempre più spesso alle condutture? Quali progetti concreti e relative risorse economiche l’amministrazione Cicero, al suo quarto mandato, ha riservato ad un approvvigionamento idrico rispettoso delle norme igieniche e sanitarie che non fossero decisioni dell’ultimo momento, dettate dalla somma urgenza? Quanta spesa pubblica l’odierna amministrazione delle feste della domenica e degli avventori del turismo mordi e fuggi ha riservato ai servizi non estemporanei dei residenti? C’è una prassi politica che si chiama pianificazione che sembra costantemente sfuggire al nostro primo cittadino.

Stamattina siamo più tranquilli dopo avere letto che la colpa è di alcune sorgenti “incriminate”. Quali sono le colpe delle sorgenti: sono troppo superficiali e quindi più facilmente contaminabili? O sono incriminate per qualche altro motivo? Giusto per sapere.

Di sicuro, dopo che l’allerta meteo era stata diramata per tempo, non ci sarebbe voluta la sfera di cristallo per sapere cosa sarebbe successo e il sindaco, che a suo dire tiene la macchina del Comune perennemente sotto casa per alzarsi anche di notte e gestire l’acqua, avrebbe dovuto pensarci prima alla soluzione, che non era quella di avvertire i cittadini su fb dove i vecchietti non leggono e neanche quella di invitare a chiudere l’ingresso dell’acqua. L’erogazione avrebbe dovuto essere interrotta a livello generale e prima che i nostri serbatoi si riempissero di sporcizia che saremo costretti a togliere quanto prima, se non vogliamo danneggiare pure gli elettrodomestici, prima che i panificatori cominciassero la loro produzione giornaliera.

Insomma una gran bella pensata quella del sindaco dell’acqua.

Il cambiamento climatico è evidente e quante volte i nostri consiglieri sono intervenuti pubblicamente per richiamare l’attenzione sull’urgentissima progettualità riguardante l’acqua è quasi superfluo dirlo.