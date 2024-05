Costituente: Interrogazione sugli interventi di illuminazione dei monumenti pubblici

Riceviamo e pubblichiamo in basso l’interrogazione indirizzata al sindaco e al segretario comunale, e per conoscenza agli altri organi dell’amministrazione, del gruppo consiliare Costituente per la Castelbuono di Domani in merito ai recenti interventi sull’illuminazione dei monumenti pubblici

I sottoscritti Consiglieri comunali Lorenzo Aquilino, Cangelosi Annunziata, Ippolito Maria e Domenico Prisinzano del Gruppo di minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani”,

premesso che

di recente sono stati sostituti i sistemi di illuminazione dei monumenti pubblici tra cui Madrice Nuova, Madrice Vecchia, San Francesco, Castello etc.,

l’affidamento dei lavori è stato fatto con le determinazioni del Responsabile del II settore, dott. Guarnieri Maria (Reg. gen. 2026 del 12-12-2023 e 2099 del 20/12/2023)

alle ditte installatrici/fornitrici sono state liquidate le somme spettanti con le determinazioni del responsabile del II settore, dott. Cicero Antonio (Reg. gen. N. 361 del 11-03-2024 per un importo di 9.500,00 € e N. 494 del 03/04/2024 per un importo di 18.348,80 €)

considerato che

alle suddette determinazioni non risulta allegato nessun progetto e nessuna relazione tecnica;

da colloqui avuti in data 22/05/2024 con gli uffici tecnici (III settore lavori pubblici e V settore urbanistica e manutenzione), si è appurato che tali settori, naturalmente preposti a lavori di questa tipologia, non si erano occupati dei lavori;

sempre in data 22/05/2024 abbiamo chiesto informazioni al Segretario generale grazie al quale abbiamo appurato che i lavori erano stati gestiti dal II settore e che non risultava nessun progetto e/o relazione tecnica;

interrogano la S.V. per sapere

se esistono relazioni tecniche e/o progetti relativi agli interventi in oggetto; in che modo sono stati determinati la temperatura di colore della luce emessa, il grado di illuminamento delle superfici illuminate e le conseguenti potenze dei nuovi corpi illuminanti; se sono state rispettate le norme UNI 11248 e UNI 1320-2-3-4; con quali verbali sono stati collaudati gli interventi in oggetto; se per le soluzioni adottate è stato acquisito il parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali; come mai i suddetti lavori sono stati gestiti dal II settore che si occupa, come si evince dal DUP 2024­26, di Servizio Contabilità e Bilancio – Servizio Economato – Provveditorato – Registro Unico – Fatturazione elettronica; Servizio Risorse Umane (Gestione giuridica ed economica) – Servizio Politiche Turistiche e Culturali – Musei – Enti Sovracomunali – Biblioteca – Archivio Storico.

I sottoscritti chiedono espressamente di avere risposta scritta.

Ringraziando si porgono distinti saluti.

Castelbuono, 31.05.2024

FIRMATO

Lorenzo Aquilino

Annunziata Cangelosi

Maria Ippolito

Domenico Prisinzano