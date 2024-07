Castelbuono in collegamento con Kyiv per la pace: momento di riflessione e solidarietà verso il popolo ucraino

Il Comune di Castelbuono, in collaborazione con l’Associazione Vivi e Lassa Viviri, l’Associazione Padre Lorenzo Marzullo e la Consulta Giovanile, organizza un significativo momento di riflessione e solidarietà verso il popolo ucraino, aderendo all’iniziativa promossa dal MEAN – Movimento Europeo di Azione Nonviolenta.

Mercoledì 10 luglio, cento attivisti italiani partiranno per Kyiv per la loro undicesima missione con il MEAN. Il giorno successivo, nella piazza di S. Sofia a Kyiv, si terrà un momento di riflessione e preghiera interreligiosa per la pace in Ucraina.

Dall’Aula Consiliare di Castelbuono, giovedì 11 luglio alle ore 17.00, saremo in collegamento diretto per esprimere il nostro sostegno e la nostra solidarietà agli attivisti italiani presenti nella piazza e a tutto il popolo ucraino che sta vivendo momenti di grande difficoltà.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare affinché la solidarietà degli europei possa raggiungere il popolo ucraino attraverso un autentico legame civile e umano, nel nome della nonviolenza attiva.

L’Amministrazione Comunale