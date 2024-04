Simone Sottile delegato Young Ambassador per Y7 al prossimo G7

L’Ing. Simone Sottile è stato selezionato in qualità di delegato Young Ambassador per il Y7, focalizzato sul workshop sull’energia, l’ambiente e la transizione energetica del prossimo G7 previsto in Italia dal 23 al 25 maggio.

La Young Ambassadors Society (YAS), con il supporto dell’Ufficio Sherpa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, seleziona i delegati italiani per il Youth 7 (Y7) e il Youth 20 (Y20), gruppi ufficiali del G7 e del G20 dedicati ai giovani. Questi gruppi riuniscono giovani leader under 30 da tutto il mondo per sviluppare proposte che vengono presentate ai presidenti e ai capi di Stato. Attraverso sessioni interattive, lavoreranno insieme per creare politiche concrete volte a promuovere un mondo più inclusivo e sostenibile.