Parco delle Madonie: “i Comuni istituiscano gli assessorati al Geopark UNESCO”

Con una lettera indirizzata a tutti i 22 Comuni del Geoparco delle Madonie, dal 2015 riconosciuti nella prestigiosa rete mondiale dell’Unesco, ed al GAL Madonie, il Commissario dell’Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone ha suggerito di istituire un apposito assessorato con specifica delega ai rapporti con l’Ente Parco per lo sviluppo della rete Geopark Unesco.

Il primo a rispondere all’appello è stato il sindaco di Castelbuono Mario Cicero, che ha giustappunto introdotto, tra le competenze dell’assessorato alle politiche sovracomunali, la materia dei rapporti con l’Ente Parco sulla gestione del Madonie Unesco Global Geopark.



A seguire anche il sindaco di Gangi Ferrarello ha individuato un proprio referente per i rapporti con il Geoparco delle Madonie.



L’ente Parco ha accolto con vivo interesse questi passaggi tecnici destinati a migliorare ulteriormente il flusso di comunicazione da e verso i Comuni del Geopark, in vista delle prossime, importanti sfide.



“Alla luce di questi passaggi riorganizzativi del Geopark -afferma Caltagirone – una lettera invito è stata indirizzata dagli uffici del Parco a tutti i Comuni affinché valutino la possibilità di istituire un Assessorato al Geopark Unesco che funga da referente incaricato di gestire operativamente gli interventi, coordinati con il Madonie Unesco Global Geopark, per la gestione dei geositi Unesco ricadenti nei vari territori. Vi è da fare un grande lavoro e la nascita dell’Assessorato al Geopark UNESCO può non solo rappresentare una interessante novità amministrativa sui territori, ma anche un importante tassello destinato ad agevolare lo sviluppo e la realizzazione dei singoli interventi, per perfezionare la mappa dei geositi, infrastrutturarli e renderli quindi pienamente fruibili.”