Castelbuono ospita il convegno CGIL Sicilia sulle aree interne: al centro sviluppo, sostenibilità e futuro dei territori
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Castelbuono hanno il piacere di ospitare, giorno 10 giugno alle ore 9:30 presso l’Aula consiliare “Vincenzo Carollo”, il convegno organizzato dalla CGIL Sicilia dedicato al tema delle aree interne (vedi locandina allegata).
Il Sindaco sottolinea ancora una volta l’apprezzamento per l’iniziativa della CGIL, che parte dai territori e li coinvolge direttamente nell’affrontare questioni che oggi richiedono una riflessione di portata mondiale.
Le aree interne rappresentano un’opportunità solo se le politiche regionali, nazionali ed europee sapranno superare modelli di investimento che privilegiano le aree urbanizzate e le città metropolitane, spesso a discapito di quei territori che garantiscono risorse idriche, qualità ambientale e sicurezza alimentare.
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