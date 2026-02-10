Castelbuono, una giornata di confronto su alcol, droghe e azzardo: il 28 febbraio il convegno sulle dipendenze

Un’intera giornata di studio e approfondimento dedicata a un tema che tocca famiglie, giovani e comunità: le dipendenze. Sabato 28 febbraio 2026, a Castelbuono, si terrà il convegno “Le Dipendenze: Comprensione, Prevenzione, Terapia”, promosso dalla Diocesi di Cefalù, dall’Associazione Padre Lorenzo Marzullo e dalla Consulta Giovanile, con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa si svolgerà nella sala Padre Lorenzo Marzullo (ex Badia), in via Roma 76, e punta a offrire un’analisi articolata di un fenomeno sempre più complesso e diffuso: dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti al gioco d’azzardo patologico, fino alle nuove forme di dipendenza legate a internet, social media, farmaci e comportamenti compulsivi.

I lavori prenderanno il via alle 8.30 con la registrazione degli studenti. Alle 9.30 sono previsti i saluti istituzionali della presidente dell’Associazione Padre Lorenzo Marzullo, Enza Marzullo, del vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante e del sindaco di Castelbuono Mario Cicero.

La sessione mattutina, moderata da Pia Lo Coco, entrerà nel vivo con gli interventi degli esperti. La dottoressa Rita Zafonte analizzerà il fenomeno delle dipendenze nel territorio madonita e il ruolo dei Club Alcologici Territoriali, seguita dalla testimonianza di un membro del club “Alba su Petra”. Stefania Gentile proporrà un focus sulla situazione nel territorio di Castelbuono, mentre il professor Fabio Venturella approfondirà il ruolo della prevenzione nella diffusione delle tossicodipendenze tra i giovani. Il dottor Salvatore D’Angelo, psichiatra, illustrerà le modalità di trattamento delle dipendenze in ambito psichiatrico. Spazio anche al dialogo con il pubblico prima della pausa pranzo.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, i lavori riprenderanno con la moderazione di Francesco Lo Bianco. Il maestro Vincenzo Pitingaro offrirà una lettura artistica del tema con un intervento dedicato alla dipendenza espressa in musica elettronica. Il dottor Gino Gandolfo affronterà il tema dell’azzardo, soffermandosi sul passaggio dalla normalizzazione al danno sociale. Il dottor Giuseppe Muscato proporrà una riflessione dal titolo “La terapia di tutte le dipendenze: Rinnegare se stessi (Mt 16,24)”. La conclusione del convegno è prevista per le 18.00.

Alla base dell’iniziativa vi è l’idea che le dipendenze non possano essere affrontate solo come problemi settoriali, ma richiedano un approccio integrato e olistico, capace di considerare la persona nella sua interezza: corpo, psiche e dimensione spirituale. Un tema che chiama in causa responsabilità individuali e collettive, in un contesto in cui il disagio di uno diventa, inevitabilmente, questione di tutti.