Civica Benemerenza a Humanitas Società Cooperativa Sociale: oltre vent’anni al servizio delle persone

La comunità di Castelbuono si è distinta negli ultimi decenni per l’impegno costante nell’accompagnare i soggetti più fragili, promuovendo percorsi di inserimento lavorativo e di integrazione sociale. Grazie alla presenza di spazi e strutture dedicate, è stato possibile costruire un modello di convivenza inclusivo, capace di valorizzare ogni persona.

Parallelamente, il mondo del sociale e le associazioni operative sul territorio hanno saputo organizzarsi per offrire servizi di alta qualità, consapevoli che prendersi cura degli anziani e di chi necessita di attenzioni particolari rappresenta un autentico segno di civiltà.

In questo contesto, la Cooperativa Sociale Humanitas è oggi una delle realtà più solide e riconosciute nel settore dell’assistenza residenziale per anziani e persone con disabilità nel territorio madonita. Fondata nel 2000, la cooperativa ha sviluppato nel tempo un modello di cura basato su professionalità, accoglienza e centralità della persona, diventando un punto di riferimento affidabile per famiglie e istituzioni.

Con un organico composto da numerosi dipendenti qualificati e costantemente aggiornati, Humanitas gestisce diverse strutture socio‑assistenziali rivolte sia ad anziani autosufficienti e non autosufficienti, sia a persone con disabilità psichica. L’obiettivo è garantire un ambiente protetto, familiare e stimolante, in cui ogni ospite possa ricevere assistenza personalizzata e servizi di qualità.

L’attività della cooperativa ha avuto inizio nella storica struttura di Contrada Olivazza, fondata da Padre Angelo, che ha rappresentato il primo nucleo di un progetto destinato a crescere nel tempo. Grazie alla crescente domanda di servizi e alla capacità organizzativa della cooperativa, è sorta successivamente la Domus Castello, una struttura moderna e funzionale che ha ampliato l’offerta assistenziale sul territorio.

Negli ultimi anni Humanitas ha ulteriormente esteso la propria presenza con l’apertura di una nuova struttura nel comune di Gratteri, rafforzando così la rete dei servizi socio‑assistenziali nelle Madonie e confermando la fiducia delle amministrazioni locali nella solidità del proprio operato.

Oggi Humanitas continua a investire in qualità, innovazione e formazione del personale, con l’obiettivo di migliorare costantemente i servizi offerti e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle persone fragili e delle loro famiglie. La cooperativa ribadisce il proprio impegno a promuovere una cultura dell’assistenza fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla centralità della persona.

L’Amministrazione Comunale intende conferire la Civica Benemerenza alla Humanitas Società Cooperativa Sociale il 27 giugno 2026 alle ore 19:00, presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo”.

Interverranno:

Dott. Giuseppe Vignieri , che ripercorrerà la storia della cooperativa;

, che ripercorrerà la storia della cooperativa; Dott.ssa Myriam Spallino , che illustrerà la crescita della realtà Humanitas anche in termini occupazionali;

, che illustrerà la crescita della realtà Humanitas anche in termini occupazionali; Domenico Guarnieri, Presidente della Cooperativa.

Concluderà l’incontro il Sindaco Mario Cicero, che procederà alla consegna della Civica Benemerenza.