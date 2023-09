Collesano, scoperta piantagione di marijuana

I Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno deferito in stato di libertà per il reato di produzione non autorizzata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 70enne di nazionalità tedesca residente nel comune di Collesano.

L’attività informativa condotta dall’Arma ha permesso d’individuare un casolare apparentemente abbandonato in una zona di campagna ove veniva scoperta una piantagione di canapa indiana composta da circa 70 piante prossime ad essere raccolte e di un’altezza compresa tra i 70 ed i 120 cm.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e verrà inviata al laboratorio di analisi del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

È doveroso rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.