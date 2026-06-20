Conferimento della Civica Benemerenza a Social Green Hub:il modello South Working Castelbuono al centro del futuro delle aree interne

23 giugno 2026 alle ore 19:00





Negli ultimi anni Castelbuono è diventato un punto di riferimento per lavoratori da remoto, professionisti e nuovi abitanti temporanei, grazie alla costruzione di un ecosistema fondato su lavoro, comunità e qualità della vita. Un modello che ha attirato l’attenzione di media nazionali e internazionali, università e ricercatori interessati alle nuove forme di rigenerazione dei territori.

Elemento centrale di questo percorso è il Coworking Pubblico di Castelbuono, il primo in Italia concepito come servizio pubblico stabile e strutturato: uno spazio che ha permesso di attrarre competenze, generare nuove relazioni professionali e rafforzare il tessuto sociale ed economico del paese.

Nel tempo, il progetto ha dato vita a una comunità attiva di smart worker e professionisti, favorendo connessioni tra cittadini, imprese, istituzioni e terzo settore, e creando opportunità di sviluppo attraverso reti e collaborazioni.

La Civica Benemerenza rappresenta dunque il riconoscimento di un modello capace di unire innovazione e identità locale, dimostrando come anche un piccolo borgo possa diventare un laboratorio di sperimentazione e crescita.

Durante la cerimonia interverranno alcuni membri di Social Green Hub, che racconteranno la storia del progetto, i risultati raggiunti e le prospettive future. L’incontro prevede inoltre la partecipazione di due ospiti: Ugo Parodi Giusino e Nino Amadore.

Ugo Parodi Giusino, imprenditore e investitore siciliano. Dopo un percorso di successo nel mondo delle startup, ha scelto di dedicarsi alla crescita di nuove imprese innovative attraverso Magnisi, realtà che integra startup, investimenti, formazione e comunità. Magnisi Venture sostiene giovani imprenditori mettendo a disposizione capitale, competenze e supporto strategico per trasformare idee innovative in progetti concreti. La sua visione parte dalla convinzione che anche dalla Sicilia possano nascere aziende capaci di competere a livello internazionale, valorizzando talenti e territori. Per questo rappresenta una voce autorevole nel dibattito sul futuro dei borghi come luoghi di innovazione, attrazione di competenze e nuove opportunità.

Nino Amadore, giornalista economico e autore di inchieste e saggi sul Mezzogiorno, sulle imprese e sulle trasformazioni sociali dei territori, offrendo una lettura critica e approfondita del ruolo delle aree interne nei processi di sviluppo contemporanei.

Interverranno:

Dott.ssa Ilaria Bonomo, che parlerà della comunicazione del coworking con il mondo esterno.

Dott. Ugo Parodi Giusino, che affronterà il tema dell’ecosistema e dell’innovazione nel Mezzogiorno.

Dott.ssa Lucrezia Di Liberti, che interverrà sul rapporto con l’Europa e sui fondi europei.

Dott. Fabrizio Barreca, che illustrerà la storia e gli impatti.

Concluderà il Sindaco Mario Cicero, che procederà alla consegna della Civica Benemerenza.

Modererà l’incontro il giornalista economico de Il Sole 24 Ore, Dott. Nino Amadore.

Il riconoscimento celebra il percorso dell’associazione nella promozione dell’innovazione sociale, dello sviluppo locale e, in particolare, la nascita del progetto South Working Castelbuono, oggi considerato un’esperienza significativa nel panorama italiano delle aree interne.

La Civica Benemerenza a Social Green Hub non celebra soltanto un progetto, ma una comunità che ha scelto di investire sul futuro, sulla collaborazione e sulla capacità di innovare restando legata alla propria identità. Un riconoscimento che conferma Castelbuono come luogo capace di generare idee, attrarre talenti e sperimentare nuove forme di sviluppo per le Madonie e per la Sicilia.

L’Amministrazione Comunale di Castelbuono conferirà la Civica Benemerenza a Social Green Hub martedì 23 giugno alle ore 19.00, presso l’Aula Consiliare.