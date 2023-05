Denise, Piera Maggio non fu diffamata da giornalista Carmelo Abbate

[LASICILIA.IT] – Nelle dichiarazioni rilasciate da Carmelo Abbate non sono mai stati utilizzati termini offensivi e dileggianti nei confronti della signora Piera Maggio, né tanto meno minacciosi: per completezza, si precisa che neanche l’ipotizzato reato di minaccia, relativo alla frase “qualcuno si farà male” è configurabile, posto che di certo non si ravvisa in tale frase una minaccia nei confronti della Maggio, né tanto meno di altre persone, dovendo piuttosto in essa riconoscersi una messa in guardia degli operatori dei media e, più in generale, dell’opinione pubblica dall’ulteriormente alzare i toni contro Pulizzi e Corona, per le potenziali conseguenze dannose nei loro confronti».

Con questa motivazione il gip di Marsala Sara Quittino ha archiviato la querela per diffamazione che Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004, aveva sporto nei confronti del giornalista Carmelo Abbate. La vicenda nasce da alcune esternazioni, in trasmissioni tv e su twitter, di Abbate che aveva espresso riserve sulla gestione mediatica del caso Denise e sull’atteggiamento colpevolista dei media nei confronti di Anna Corona, ex moglie del padre naturale della piccola, e di Jessica Polizzi, sorellastra della bambina, indagate per la scomparsa della bimba. Polizzi è stata assolta con sentenza definitiva e la posizione di Corona è stata archiviata.

