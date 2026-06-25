Domenica 28 giugno Castelbuono ospita la proiezione di “The Wonder”Incontro con i registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita



Domenica 28 giugno, alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Castelbuono, si terrà la proiezione di “The Wonder”, il nuovo documentario dei registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, già autori del pluripremiato Voci dal Silenzio.

Il film esplora i temi dello stupore, dell’ascolto e della meraviglia attraverso le testimonianze di sette autorevoli protagoniste della cultura italiana contemporanea: le scrittrici Barbara Alberti e Susanna Tamaro, le poetesse Chandra Candiani e Roberta Dapunt, l’artista e performer Claudia Fabris, la teologa e suora domenicana Antonietta Potente e l’orientalista Grazia Marchianò, di cui il documentario custodisce l’ultima preziosa intervista.

The Wonder è un viaggio umano e spirituale che invita a riscoprire la capacità di guardare il mondo con occhi nuovi e ad abitare con maggiore consapevolezza la dimensione quotidiana.

Accolto con grande interesse dal pubblico nel corso del tour nazionale, il documentario rappresenta un significativo esempio di cinema indipendente e partecipato.

L’appuntamento di Castelbuono rientra nel programma di “The Wonder – Sicilia Tour 2026”, promosso da Arte Senza Fine con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con il Comune di Castelbuono.

La cittadinanza è invitata a partecipare.