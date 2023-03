Furto in villa a Castelbuono. 51enne in carcere per un anno

Si sono riaperte le porte del carcere per un 51enne originario di Castelbuono. Nei giorni scorsi i carabinieri guidati dal luogotenente Francesco Pagana, hanno dato seguito a un provvedimento a carico del 51enne pluripregiudicato, relativo a un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura generale per il reato di furto in abitazione. L’uomo dovrà ora scontare la pena di un anno di reclusione presso la casa circondariale di Termini Imerese. Il reato risale al mese di agosto 2014 quando l’uomo era entrato all’interno di una villetta privata rubando diverse suppellettili alcune delle quali d’epoca e di elevato valore. Maggiori dettagli sul Giornale di Sicilia del 14 marzo 2023.