Monreale, recuperati 61 libri di grande valore. Tra i carabinieri che hanno effettuato il recupero il Maresciallo Di Garbo

[GDS.IT] – Sono state recuperate, e restituite stamani, 61 cinquecentine rubate alla biblioteca Ludovico II De Torres di Monreale tra il 1985 e il 1987. A riportare gli importanti libri, alcuni di essi esemplari unici, in Sicilia, i carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale. Dopo l’apertura di una rogatoria internazionale da parte della Procura di Palermo, il Getty Museum di Los Angeles ha accettato di riconsegnare i volumi alla biblioteca di Monreale. Le indagini proseguiranno per risalire agli autori del furto.

Intanto oggi, presso il Palazzo Arcivescovile, è avvenuta la cerimonia di riconsegna alla presenza dell’arcivescovo di Monreale Monsignor Gualtiero Isacchi, del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, di alti vertici dei carabinieri e del vice presidente del Getty Museum di Los Angeles Stephen Clark.

Il comandante del Nucleo, Gianluigi Marmora, ha consegnato al direttore della biblioteca, don Giuseppe Ruggirello, i 61 libri che sono risalenti al XVI secolo e che hanno un grande valore storico e culturale. Il ritrovamento delle opere è avvenuto grazie al monitoraggio della rete. Ulteriori accertamenti, sviluppati in collaborazione con l’ufficio esportazione delle antichità e degli oggetti d’arte della Sicilia, hanno svelato che non era stata rilasciata nessuna autorizzazione per l’esportazione dei libri.

«Per una volta invece di fare repressione e catturare i colpevoli dei reati – ha detto il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia – si costruisce cultura recuperando bellezze e documenti importanti per la storia di questo territorio che tornano ai cittadini. È un bel momento – ha aggiunto il procuratore – si parla tanto di giustizia riparativa e in questo modo si ripara ad una ferita che la cultura di questo territorio ha subìto per decenni e decenni».