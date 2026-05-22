“Orchestrando 2026”: a Castelbuono la musica unisce scuole e giovani talenti

Martedì 26 maggio 2026, alle ore 17:00, il suggestivo scenario del Parco delle Rimembranze di Castelbuono ospiterà la seconda edizione di “Orchestrando”, il progetto musicale promosso dall’Istituto Comprensivo “Francesco Minà Palumbo” di Castelbuono.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ragusa e dai docenti di Strumento Musicale, si svolge con il patrocinio del Comune di Castelbuono.

“Orchestrando” nasce con l’obiettivo di offrire alle orchestre didattiche degli istituti partecipanti un’importante occasione di incontro, condivisione e crescita culturale, valorizzando il talento musicale degli studenti e promuovendo il dialogo attraverso la musica.

La manifestazione rappresenta anche un significativo momento educativo e formativo per gli alunni musicisti, chiamati a confrontarsi e a vivere un’esperienza artistica collettiva all’insegna della collaborazione e della creatività.

Parteciperanno:

I.C. “Francesco Minà Palumbo” – Castelbuono

I.C.S. “Silvio Boccone” – Palermo

I.C.S. “Dante Alighieri” – Leonforte

I.C. “Monsignor Gagliano” – Altavilla Milicia

La cittadinanza è invitata a partecipare.