Poste italiane: Petralia Sottana, l’annullo filatelico dedicato al centenario del monumento ai caduti

Palermo, 19 giugno 2026 – Inaugurato nel 1926, pochi anni dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale, il Monumento ai Caduti di Petralia Sottana compie oggi 100 anni.

In occasione delle celebrazioni in programma nel comune madonita, Poste Italiane attiverà domenica 21 giugno un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale che raffigura la scultura del milite, con il profilo della cittadina e la dicitura “CENTENARIO INAUGURAZIONE MONUMENTO AI CADUTI” e, richiesto dal Comune di Petralia Sottana. Dalle ore 14 alle 20 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione Poste Italiane allestito presso il municipio della città, in corso Paolo Agliata.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Palermo 2.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.