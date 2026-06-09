Premio “Gabriele Allegra” 2026, proclamati i vincitori della borsa di studio dedicata al giovane castelbuonese

(CASTELBUONO – 8 giugno 2026) – Sono stati annunciati i vincitori del Premio “Gabriele Allegra”, iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Trameventi, dalla famiglia Allegra e dall’IIS “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono. La Commissione incaricata della valutazione degli elaborati presentati dagli studenti dell’Istituto scolastico castelbuonese, ha stilato la graduatoria finale scaturita dalla valutazione della creatività, sensibilità e capacità espressiva degli allievi partecipanti.

Il podio dell’edizione 2026 della Borsa di Studio istituita per ricordare il giovane laureando in Scienze della Formazione presso l’Università degli Studi di Palermo, prematuramente e tragicamente scomparso il 22 maggio 2025, registra al primo posto il lavoro “Vibro” realizzato da Marta Mazzola, a cui andrà un premio del valore di 250 euro. La piazza d’onore è stata appannaggio di “Vivere” di Antonio Sferruzza (premio di 150 euro) ed infine il terzo posto ex aequo di “Ora corri” di Francesca Matassa, e “Il respiro colorato della natura” di Leonardo Ignatti (premio euro 100).

I riconoscimenti saranno consegnati ai vincitori nel corso della serata di proclamazione dei vincitori del “Premio Castelbuono – Eccellenze e contaminazioni di castelbuonesità” in programma ad agosto 2026.

A tutti i partecipanti sono stati espressi, anche dalla Dirigenza scolastica, apprezzamenti per l’impegno, la sensibilità e la qualità dei lavori presentati, che hanno saputo interpretare i valori che il Premio intende promuovere, con i ringraziamenti per l’adesione all’iniziativa che ha contribuito a mantenere vivo il ricordo di Gabriele Allegra attraverso la forza delle idee, dell’arte e della creatività.