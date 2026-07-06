Secondo incontro della Costituente sul PUG: La qualità dell’ambiente urbano

Ieri, 5 luglio 2026, è stata scritta una bella pagina di costruzione partecipata del Piano Urbanistico Generale (PUG), lo strumento di pianificazione urbanistica che il Comune di Castelbuono si appresta a redigere e che rappresenta il patto sociale fra l’amministrazione e i cittadini, gli attori a cui spetta il ruolo più importante nel dare gli indirizzi.

La Costituente si è attivata per raccogliere le istanze dei cittadini e, dopo il primo incontro di presentazione, ieri ci siamo confrontati principalmente sul centro storico per contribuire a questo importante processo che darà alla nostra comunità, a 24 anni dall’ultimo piano regolatore approvato, uno strumento indispensabile per il futuro di Castelbuono.

Abbiamo avviato un processo di partecipazione in cui ogni cittadino che vuole dire la sua deve poterlo fare con molta libertà e deve sentirsi esperto e, perché no, visionario. Poi saranno i tecnici a fare sì che le istanze raccolte possano essere tradotte in fatti.

Dalle numerose persone che hanno partecipato con interesse e spirito costruttivo, sono state suggerite numerose idee, sono stati condivisi validi elementi di riflessione e presentate criticità da superare, in uno spazio libero dove nessuno vuole imporre scelte maturate in modo autoreferenziale, con la consapevolezza del fatto che i cittadini devono riappropriarsi della politica per ricominciare a riappropriarsi del proprio paese e del futuro che vogliamo dare alla nostra comunità.

Gli incontri di costruzione partecipata del PUG riprenderanno a fine estate, con nuovi incontri mirati sulle aree periferiche e sugli spazi extraurbani.

Un sentito grazie a tutti coloro che hanno voluto contribuire e a quanti vorranno ancora farlo.