“Verso una pace disarmata e disarmante”: domenica la Marcia della Pace sulle Madonie

In un tempo segnato da profondi conflitti globali, un messaggio di speranza e solidarietà si solleva dalle Madonie. Domenica 12 aprile 2026, avrà luogo la “Marcia della Pace”, una manifestazione pubblica dal titolo “Verso una pace disarmata e disarmante”.

L’iniziativa nasce su proposta dell’Azione Cattolica Diocesana e ha raccolto l’adesione entusiasta di numerose associazioni laicali, delle consulte giovanili madonite e delle Amministrazioni Comunali di Petralia Soprana e Petralia Sottana. Una sinergia significativa che mira a rimettere al centro della sfera pubblica il valore assoluto della non-violenza e la necessità del dialogo tra i popoli, oggi più che mai urgente.

Il Programma della giornata si articolerà in due momenti principali, coniugando la testimonianza pubblica lungo le strade alla riflessione. Alle ore 16 è previsto il raduno dei partecipanti presso il bivio Madonnuzza (Petralia Soprana). Da qui partirà la marcia a piedi diretta verso Petralia Sottana, con un percorso simbolico che intende esprimere vicinanza a chi soffre a causa della guerra. Il corteo si concluderà presso la Chiesa Madre, dove sono previsti interventi e testimonianze. Alle ore 19:00, al termine del cammino, si svolgerà la Celebrazione Eucaristica solenne, presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù.

I promotori dell’iniziativa sottolineano il significato profondo della marcia in una dichiarazione congiunta: “Sentiamo il dovere, come realtà territoriali ecclesiastiche, laicali e istituzionali, di non restare indifferenti di fronte a ogni forma di violenza e sopraffazione. La pace non è un’utopia, ma una responsabilità concreta che impegna ciascuno di noi. Bisogna creare le condizioni affinché si apra uno spazio reale per la diplomazia, l’ascolto e la ricostruzione della fiducia tra i popoli. Il primo passo è raggiungere in tutti gli scenari di guerra l’immediato cessate il fuoco”.

Un invito rivolto a tutta la popolazione madonita di unirsi alla marcia e credere che anche dai territori più piccoli possa levarsi una voce capace di contribuire a costruire un futuro di pace. Al termine del corteo sarà possibile usufruire di navette gratuite per tornare al luogo di partenza presso Bivio Madonnuzza, dove si consiglia di lasciare le auto.