XVIII Infiorata di Castelbuono: un’edizione da record nel segno di San Francesco. Il ringraziamento speciale al Vescovo Mons. Giuseppe Marciante

Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico, di critica e di fede la XVIII edizione dell’Infiorata Città di Castelbuono, un evento che rimarrà impresso nella storia della comunità madonita. L’edizione di quest’anno, inserita nel calendario ufficiale delle Celebrazioni Nazionali per l’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi, ha regalato momenti di altissimo valore spirituale, culminati con l’arrivo a Castelbuono delle Sacre Reliquie del Santo Patrono d’Italia.

Un risultato eccezionale, reso possibile grazie alla sinergia istituzionale e alla visione condivisa con la Diocesi di Cefalù.

Il Presidente dell’Associazione PromoMadonie, Jhonny Lagrua, desidera esprimere un sentimento di profonda e sincera gratitudine a Sua Eccellenza Reverendissima, il Vescovo di Cefalù Mons. Giuseppe Marciante.

“Il Vescovo Marciante ha accolto con immediato entusiasmo la mia proposta di far giungere direttamente da Assisi le Sacre Reliquie”, dichiara Jhonny Lagrua. “S.E. si è messo subito a disposizione, coordinando l’intera operazione insieme a me e ai Parroci con una sensibilità e una vicinanza che non dimenticherò mai. Su sua indicazione, abbiamo scelto il Monastero di Santa Chiara per ospitare i fedeli e le Reliquie: si è rivelata una scelta azzeccatissima, un luogo di raccoglimento perfetto che ha permesso ai tantissimi pellegrini di vivere momenti di intensa preghiera in un’atmosfera di grande pace”.

La presenza del Vescovo ha impreziosito ulteriormente la manifestazione: Mons. Marciante ha infatti presieduto la cerimonia di inaugurazione, benedicendo i 21 bozzetti floreali di Via Sant’Anna, alla presenza delle massime Autorità Ecclesiastiche, Civili e Militari, in una cornice di folla e commozione.

“Con questo evento”, conclude Lagrua, “abbiamo consolidato non solo uno splendido rapporto personale con il nostro Pastore, ma un legame fortissimo con l’intera comunità di Castelbuono, che ha dimostrato ancora una volta un’accoglienza e un cuore grandi. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo miracolo di arte, fiori e fede”.

Un arrivederci quindi alla prossima edizione, lasciando in eredità a Castelbuono e a tutta la Sicilia il ricordo indelebile di un ponte ideale tracciato tra Assisi, Castelbuono e le Madonie.