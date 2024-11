108 candeline per il signor Mariano Norata

Ieri, 24 novembre 2024, Mariano Norata ha compiuto 108 anni, festeggiando questo straordinario traguardo con figli e nipoti. Nato il 24 novembre del 1916 a Castelbuono, Mariano ha vissuto una vita segnata da coraggio, forza, tenacia, allegria, gentilezza e un profondo amore per la patria e la famiglia.

Sposato con Mimma Capuana, la sua è una storia ricca di significato. L’8 settembre 1943, da militare, si ammutinò insieme ai suoi compagni, rifiutandosi di combattere contro i partigiani. Questo atto di resistenza gli costò la deportazione in Germania, dove trascorse due anni di prigionia sotto i nazisti.

Il 27 gennaio 2016, nel Giorno della Memoria, ha ricevuto al Quirinale la medaglia d’onore al valore militare come ex deportato, un riconoscimento consegnatogli dal Presidente della Repubblica Mattarella per il suo sacrificio e la sua determinazione.