1924 — 2024. Cento anni di Danilo Dolci. Ciclo di incontri a Castelbuono

Ciclo di incontri e approfondimenti sulla sua eredità educativa e culturale.

Ottobre 2024 – Gennaio 2025

Un progetto promosso da:

Comune di Castelbuono, Museo Civico di Castelbuono, Biblioteca Comunale “Antonio Castelli”, IIS “Failla Tedaldi” di Castelbuono,

Associazione “Castelli Di Pace”, Auser sez. di Castelbuono, Spazioscena

Tra le sue iniziative più famose si ricordano gli “scioperi alla rovescia”, in cui i disoccupati lavoravano volontariamente per migliorare le infrastrutture locali. Fondò il Centro Studi e Iniziative di Partinico, un centro di ricerca e azione sociale che divenne un punto di riferimento per le sue attività. Danilo Dolci ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui il Premio “Lenin per la Pace” nel 1958 e il “Right Livelihood Award” nel 1989.

Attività in programma

📅 25 ottobre e 22 novembre 2024

Tra zagare e fichidindia, Danilo Dolci la voce dell’anima, 1924 – 2024

A cura di Associazione Castelli Di Pace, Auser sezione di Castelbuono, Biblioteca Comunale Antonio Castelli

25 ottobre 2024, ore 17.00

Sala Don Lorenzo Marzullo, Complesso monumentale Santa Venera, via Roma, Castelbuono

Visioni e letture: “Il profumo delle zagare” documentario

Lettura di brani scelti tratti da Racconti siciliani e da Il ponte screpolato.

Sala Don Lorenzo Marzullo, Complesso monumentale Santa Venera, via Roma, Castelbuono

Conversazione: Cinque domande ad Amico Dolci.

Interviene Nino Fasullo, direttore della rivista SEGNO.

📅 12 dicembre 2024

Giornata di studi

A cura del Comune di Castelbuono e del Museo Civico

Incontro con alcune classi dell’IIS “Failla Tedaldi”, gli insegnanti, Amico Dolci e la comunità di Castelbuono.

Sala del Principe, Museo Civico Castelbuono Ore 9:30: Saluti istituzionali Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono Annalisa Genchi, Assessore alle Politiche Sociali Laura Barreca, Direttrice Museo Civico Maria Rosa Sossai, Responsabile Progetti partecipativi, Museo Civico Ore 10:00: Saluti di Amico Dolci

Figlio di Danilo Dolci, flautista di fama che ha suonato con grandi orchestre, docente al Conservatorio di Palermo e presidente del Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci. Ore 10:30: Proiezione del documentario

Dio delle zecche: Storia di Danilo Dolci in Sicilia, 2014 Ore 11:30: Dibattito con Amico Dolci

Aula Consiliare del Comune Ore 16:00: Presentazione di pubblicazioni relative al metodo maieutico e alla vita di impegno di Danilo Dolci, con letture ad alta voce. Ore 17:00: Interventi e testimonianze di Amico Dolci e altri partecipanti.



📅 11 gennaio 2025, ore 21:00

A cura di Spazio Scena, Associazione Culturale Spazioscena, via Vittorio Emanuele 91, Castelbuono

Spettacolo teatrale: Radio Belice non trasmette di Giacomo Guarneri, in coppia con l’attore Dario Muratore che partecipa anche alla regia, insieme a Marcella Vaccarino.

Produzione La Pentola Nera – C.R.E.S.M. Liberamente ispirato a I ministri dal cielo di Lorenzo Barbera, lo spettacolo è anche vincitore del “Premio Etica in Atto” 2013.

Radio Belice non trasmette è un’originale radiocronaca, narrata da una voce che rappresenta la comunità stessa, una sorta di Spoon River ambientata ai tempi del terremoto del Belice. Sette sedie e un microfono bastano a raccontare i ricordi di una comunità unita, di un desiderio, di un sogno.

Saluto conclusivo di Amico Dolci.