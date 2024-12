1924 — 2024 Cento anni di Danilo Dolci. Giornata di studi a cura del Comune di Castelbuono e Museo Civico con l’IIS “Failla Tedaldi” 

Ore 9.30-12.30, Sala del Principe del Museo Civico

Ore 16.00-18.00, Aula Consiliare Comune di Castelbuono

Giovedì 12 dicembre 2024

Il 12 dicembre 2024 il Comune di Castelbuono, il Museo Civico di Castelbuono e l’IIS “Failla Tedaldi” invitano la cittadinanza a prendere parte alla Giornata di studi e approfondimenti sull’eredità educativa e culturale di Danilo Dolci, promossa in occasione del centenario della nascita. Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione e alla presenza di Amico Dolci, che oggi continua l’impegno del padre, attraverso la disseminazione dell’opera e del pensiero radicale di Danilo Dolci.

Sociologo, poeta, educatore, architetto, attivista della non-violenza, Danilo Dolci (Sesana 1924 – Trappeto 1997) è noto per il suo impegno nella lotta contro la povertà e la cultura mafiosa in Sicilia. Tra le sue iniziative più famose si ricordano gli “scioperi alla rovescia”, in cui i disoccupati lavoravano volontariamente per migliorare le infrastrutture locali.

Nel 1958 fonda il Centro Studi e Iniziative di Partinico, un centro di ricerca e azione sociale, diventato un punto di riferimento per le sue attività e la divulgazione del suo pensiero. Danilo Dolci ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui il Premio ‘Lenin per la Pace’ nel 1958 e il ‘Right Livelihood Award’ nel 1989.

Così Danilo Dolci si rivolgeva alle mamme riunite in occasione della nascita di un nuovo centro educativo a Mirto nel 1973: “Tutti sappiamo come è necessaria una scuola nuova. Si potrebbe far crescere le idee della gente. Siamo qui per domandarci quali sarebbero i consigli per questa scuola, come sognare una scuola per i vostri bambini, come la vorreste”.

Cinquanta anni dopo la sua lotta per il rinnovamento della scuola, la sua esperienza educativa è più che mai attuale e costituisce un esempio per coloro che desiderano contribuire all’affermazione di una società più giusta, fondata sulla conoscenza e sulla responsabilità.

Il Comune di Castelbuono e il Museo Civico, insieme all’IIS “Failla Tedaldi”, con l’obiettivo di rinnovare l’impegno per il dialogo e il confronto tra istituzioni e scuola, offrono con questa Giornata di Studi un’occasione per conoscere più da vicino la figura di uno dei maggiori pensatori del Novecento italiano, a contatto con figure fondamentali che hanno contribuito all’evoluzione della ricerca di Danilo Dolci. www.danilodolci.org

PROGRAMMA giovedì 12 dicembre 2024

Ore 9.30

SALA DEL PRINCIPE MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO

Saluti istituzionali

Mario Cicero Sindaco Comune di Castelbuono

Laura Barreca Direttrice Museo Civico

Maria Rosa Sossai Responsabile Progetti partecipativi, Museo Civico

ore 10.00 – 12.30

Proiezione del documentario Dio delle zecche: Storia di Danilo Dolci in Sicilia,

60 min., 2015, di Leandro Picarella e Giovanni Rosa.

Letture e dibattito di Amico Dolci con tre classi dell’IIS “Failla Tedaldi” di Castelbuono e con il pubblico

Ore 16.00

AULA CONSILIARE COMUNE DI CASTELBUONO

Interventi e testimonianze di Amico Dolci, Pino Lombardo, Maurizio Piscopo e Fausto Amico in dialogo con il pubblico.

Presentazione di alcune delle ultime pubblicazioni sulla metodologia maieutica e sulla vita di impegno di Danilo Dolci.

Letture di brani, poesie e testi di Danilo Dolci a cura della Biblioteca Antonio Castelli di Castelbuono.