7° Raduno delle Consulte Madonite: giovani a confronto su temi sociali e politici del territorio

La Consulta Giovanile delle Madonie organizza per giorno 16 novembre c.a., presso la Sala Convegni “Padre Lorenzo Marzullo” di Castelbuono, il “7 Raduno delle Consulte Madonite”.

Il Raduno sarà un momento per socializzare e riflettere su tematiche e problematiche caratterizzanti il nostro territorio, come: l’emigrazione forzata, la mancanza dei servizi minimi ed essenziali, le problematiche legate alle vie di comunicazione, la carenza di prospettive che attanaglia i nostri borghi, lasciati sempre più soli e incapaci di fronteggiare difficoltà di entità enorme.

Il pomeriggio sarà articolato in due momenti:

– a partire dalle 15:30 si svolgeranno tavoli di lavoro, ai quali parteciperanno giovani provenienti da tutto il territorio, rappresentanti di associazioni giovanili e non, che socializzeranno problematiche, soluzioni e approcci possibili.

– a partire dalle 17:30, giovani esponenti di partiti politici di diversi orientamenti si susseguiranno nella trattazione di importantissime tematiche di valenza generale come: il rapporto tra i giovani e la rappresentanza, il fenomeno dell’astensionismo dilagante, l’esigenza di un coinvolgimento delle giovani generazioni entro la politica istituzionale, la distanza che spesso intercorre tra i bisogni espressi e le scelte politiche dei partiti.

il programma completo della tavola rotonda del nostro raduno!

Saluti Istituzionali:

– Luigi Iuppa, Presidente dell’Unione Comuni Madonie

– Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono

– Marcello Catanzaro, Assessore alle Politiche Giovanili dell’Unione Comuni Madonie

– Tiziana Albanese, Presidente della Consulta delle Madonie

Introduzione:

– Giuseppe Verrigno, Università degli Studi del Piemonte Orientale

Relatori:

– Ing. Simone Sottile, Responsabile Dipartimento Energia e Ambiente di Fratelli di Italia

– Marco Greco, Segretario Regionale Giovani Democratici

– On. Luigi Sunseri, Movimento 5 Stelle

– Antonio Montemagno, Coordinatore Regionale Forza Italia Giovani

– Alessandro Chines, Circolo Europa Verde Palermo

– On. Danilo Lo Giudice, vicepresidente ANCI Sicilia e coordinatore regionale di Sud Chiama Nord

– Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi della Democrazia Cristiana

Modera:

Francesco Lo Bianco, Segretario della Consulta delle Madonie

A conclusione si terrà un rinfresco