“Le Donne al Parlamento” di Aristofane in scena al Chiostro di San Francesco – 25 Agosto 2024

Il 25 agosto 2024, alle ore 21:00, il Chiostro di San Francesco a Castelbuono ospiterà la rappresentazione teatrale “Le Donne al Parlamento”, liberamente tratta da Aristofane. La regia è affidata a Stefania Sperandeo, con la drammaturgia collettiva del gruppo teatrale Teatribù. Sul palco si esibiranno Vincenzo Bertola, Antonia Biundo, Giulia Castiglia, Gianclelia Cucco, Concetta Fiasconaro, Antonio Ficarra, Grazia Forti, Mariapina Ignatti, Alessandra Lo Re e Lia Romè.

SINOSSI

Nella commedia “LE DONNE AL PARLAMENTO”, Aristofane restituisce al pubblico ateniese uno spaccato della città, governata da uomini ormai stantii e fin troppo adagiati suoi loro privilegi.

Alle donne di Atene, esasperate dall’inettitudine degli uomini al governo, non resta che un ultimo e coraggioso tentativo: prendere in mano il governo, instaurando una vera e propria rivoluzione, per il bene della città.

Commedia grottesca e satirica, parodia della classe politica del tempo, solleva importanti questioni ancora attuali e irrisolte, tra cui la disparità di genere.

La versione che portiamo in scena, liberamente tratta dal testo originario, è una drammaturgia collettiva attualizzata da elementi di modernità, attraverso un esercizio critico, condiviso da tutti i componenti del gruppo TEATRIBÙ.