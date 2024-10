A Geraci Siculo nasce il “parco inclusivo”, una nuova area verde per la comunità

Niente barriere architettoniche, wi-fi, tavoli per lo studio e la lettura, prese elettriche e un totem informativo per i turisti anche per chi ha difficoltà uditive o visive

Geraci Siculo, 9 ottobre 2024 – Trasformare un’area verde del borgo madonita di Geraci Siculo in un vero e proprio parco inclusivo. È stata finanziata attraverso fondi per 20 mila euro del bando “Facciamo comunità” con il Pnrr, la riqualificazione dell’area verde che si trova nei pressi della comunità di San Pio, in una delle zone più abitate del borgo madonita. Il progetto trasformerà l’area verde, rendendola innanzitutto accessibile a tutti, quindi anche a persone con disabilità o disfunzioni motorie, con l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche, ma anche un luogo di ritrovo e studio. Nel progetto è prevista l’installazione di un totem informativo che racconta le bellezze del borgo di Geraci con funzionalità di linguaggio alternativo per chi dovesse avere difficoltà uditive o visive. All’interno del parco anche due panchine super-tecnologiche con tanto di connessione e prese elettriche per poter ricaricare i propri dispositivi. In tutta l’area ci sarà la connessione wi-fi. Una zona del parco sarà riservata alla piantumazione di erbe e piante tipiche del Mediterraneo.

Il mini-polmone verde di Geraci si trova in un’area molto frequentata dai turisti, a ridosso della strada statale 286. Qui si potrà avere un piccolo “assaggio” del borgo grazie alle informazioni dettagliate sul totem che racconta, con immagini, video e audio-testimonianze le bellezze artistiche e architettoniche di Geraci Siculo. Ma l’obiettivo è quello di trasformare la zona in un luogo di ritrovo e aggregazione dei giovani dove poter leggere o studiare o, semplicemente, dove poter stare insieme in sicurezza. La gestione dell’area è stata affidata alla consulta giovanile del paese. “Mi piace sottolineare che questa nuova area verde riqualificata – dice il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa – potrà diventare nell’immediato un luogo di aggregazione per i tanti giovani del nostro borgo. Ma anche un luogo turistico. Geraci Siculo è il borgo verde delle Madonie e da sempre poniamo la massima attenzione alla gestione delle nostre risorse naturali. Quest’area si modificherà presto consentendo alla nostra comunità, ma non solo, di avere un altro luogo a misura di persona”. “Sono entusiasta di questo progetto che trasforma un’area verde in un vero spazio di aggregazione per i giovani del nostro borgo – dice Benny Corradino, presidente della consulta giovanile di Geraci Siculo – La riqualificazione rappresenta una grande opportunità per creare un luogo dove condividere momenti insieme. È il risultato di un lavoro di squadra che punta a migliorare la qualità della vita della nostra comunità, rendendo il borgo sempre più vivibile e dinamico”.