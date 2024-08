Absolutely.. Ennio Morricone: il 2 agosto concerto con Luca Pincini e Gilda Buttà al Chiostro di San Francesco

Il 2 agosto alle ore 21:15, nell’ambito della decima edizione di Castelbuono Classica, il Chiostro di San Francesco sarà teatro di un evento musicale straordinario, un tributo al leggendario compositore Ennio Morricone. Protagonisti della serata saranno Luca Pincini al violoncello e Gilda Buttà al pianoforte, entrambi musicisti che hanno collaborato intensamente con il maestro Morricone, interpretando le sue opere innumerevoli volte durante la loro brillante carriera.

Le due eclettiche personalità musicali, Pincini e Buttà, renderanno omaggio a uno dei più grandi compositori della nostra epoca, Ennio Morricone. Con una formazione prestigiosa e una carriera luminosa, i due artisti ci condurranno attraverso le musiche che hanno segnato la storia del cinema e il cuore di milioni di persone.

La loro collaborazione, nata sul palco e forgiata da anni di interpretazioni magistrali, si distingue per la profondità emotiva e la capacità di evocare le atmosfere cinematografiche più intense. Morricone, Ferrio, Trovajoli e Piovani sono solo alcuni dei compositori che hanno scritto per loro, e le loro interpretazioni restano impresse nella memoria collettiva attraverso film indimenticabili come “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “L’ultimo bacio” e molti altri.



INFO E BIGLIETTI

Sono disponibili due tipologie di abbonamento: a 29 euro (standard, con la possibilità di scegliere il posto e riservarlo) e 39 euro (abbonato Sostenitore che dispone delle prime file riservate). I biglietti giornaliero hanno invece un costo di 12€, salvo la prima sera (10€).



E’ possibile acquistare abbonamenti e biglietti presso Edicolè Barreca oppure su Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-castelbuono-classica-2024-abbonamenti-943404587517 o sul sito www.castelbuonoclassica.it

Programma:

Ennio Morricone

Love affair

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

Mosè – Marco Polo

Luca Pincini

Fragmenta of Mission

Ennio Morricone

Suite Mission

Gabriel’s oboe

The Falls

Rag in frantumi

Proibito

Suite Tornatore

La leggenda del pianista sull’oceano

Nuovo Cinema Paradiso

Malena

Una pura formalità

Suite Leone

C’era una volta in America

C’era una volta il West

Il Buono, il Brutto e il Cattivo

Luca Pincini e Gilda Buttà

Il violoncello di Luca Pincini e il pianoforte di Gilda Buttà rappresentano quanto di più interessante ci si possa attendere dall’accostamento di eclettiche personalità musicali.

Entrambi, dopo essere stati brillanti e precoci studenti, al Conservatorio di Milano ed alle Accademie di Santa Cecilia di Roma e Chigiana di Siena, con illustri maestri quali C. Vidusso, F. Maggio Ormezowsky, M. Maisky, hanno intrapreso la via dei concorsi nazionali ed internazionali, ottenendo numerose vittorie e premi.

Si sono poi incontrati già in carriera, in un crescendo di consensi, stabilendo una particolare forma di collaborazione, rispettosa della più grande tradizione, ma allo stesso tempo innovativa, dai forti caratteri interpretativi, progettualmente originale. Come le due identità siano in grande equilibrio tra loro, è un fatto assai raro.

Oltre all’impegno nei moltepici linguaggi musicali, sono spesso interpreti della musica per il cinema: E. Morricone, G. Ferrio, A. Trovajoli, L. Bacalov, N. Piovani, F. Piersanti, e tantissimi altri, hanno scritto per loro.

Tra le centinaia di colonne sonore alle quali hanno partecipato, li possiamo facilmente riconoscere, insieme o separatamente in La piovra, Love Affair, Legami, La leggenda del pianista sull’oceano, Canone inverso, Il Papa buono, La sconosciuta, Le notti di Pasquino, La voce della luna, Caro diario, La stanza del figlio, Les enfants du siécle, Almost America, Padre Pio, Preferisco il rumore del mare, Cuore, Il commissario Montalbano, Il caimano, L’ultimo bacio, Ricordati di me, Piazza delle cinque lune, Aldo Moro, Ferrari, Io Napoleone, Piano solo, e molti altri.

Luca Pincini insegna violoncello al conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila e Gilda Buttà insegna pianoforte al conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone. Le ultime loro produzioni discografiche sono state: Two Skies, Composers I e II, Clataja, Absolutely Ennio Morricone, Playing George Gershwin, 4 Italian Oscars.