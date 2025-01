Addio al signor Mariano Norata, testimone del Novecento: si spegne a 108 anni

Questa mattina il sig. Mariano Norata ci ha lasciati, portando con sé una vita lunga e ricca di significato. Nato il 24 novembre 1916 a Castelbuono, aveva da poco compiuto 108 anni, un traguardo straordinario festeggiato con l’affetto di figli, nipoti e tutta la comunità che lo ammirava.

E’ stato esempio di coraggio, tenacia e dedizione. Sposato con Mimma Capuana, il sig. Mariano ha affrontato momenti drammatici durante la Seconda Guerra Mondiale. L’8 settembre 1943, come militare, prese una decisione eroica: si ammutinò insieme ai suoi compagni, rifiutandosi di combattere contro i partigiani. Questa scelta gli costò la deportazione in Germania, dove trascorse due anni come prigioniero sotto il regime nazista.

Nel Giorno della Memoria del 2016, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo onorò al Quirinale con la medaglia d’onore al valore militare, un riconoscimento per il suo sacrificio e la sua resistenza in un momento cruciale della storia italiana ed europea.

Mariano Norata ha incarnato i valori più profondi di forza, gentilezza e amore per la famiglia e la patria. La sua allegria e il suo fervore hanno certamente lasciato un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.