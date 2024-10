Affidato il restauro della Fontana della Venere Ciprea

In seguito alla necessità di un intervento conservativo per la storica fontana della Venere Ciprea, situata presso il Comune di Castelbuono, è stato affidato l’incarico alla ditta RestaurArte di Belinda Giambra per un progetto di restauro che mira a preservare e consolidare questa preziosa opera.

La decisione è stata formalizzata tramite la procedura di Trattativa Diretta (TD), la ditta invitata a presentare un’offerta, ha partecipato entro i termini previsti, presentando una proposta economica di € 30.067,00 IVA inclusa. Tale importo coprirà l’intero progetto di restauro conservativo, che includerà una serie di interventi mirati a fermare il degrado strutturale e materico della fontana.

Il progetto, approvato nel rispetto del vigente Statuto Comunale e dello Statuto del Museo Civico di Castelbuono, prevede le seguenti fasi di restauro:

Spolveratura: rimozione dei depositi incoerenti con pennelli a setole morbide. Consolidamento dei difetti di adesione: utilizzo di malta idraulica e adesivi epossidici per ripristinare le adesioni strutturali. Consolidamento dei difetti di coesione: applicazione di impacchi di ossalato di ammonio su materiali calcarei. Trattamento biocida: eliminazione di organismi nocivi tramite biocidi specifici. Pulitura della superficie lapidea: impiego di soluzioni di carbonato e bicarbonato di ammonio. Stuccatura: riempimento delle crepe e fessure con malta specifica. Equilibratura cromatica: realizzazione di una cromia uniforme sulle aree restaurate. Protezione finale: applicazione di protettivi silossanici per preservare la superficie lapidea dagli agenti atmosferici.

L’operazione ha come obiettivo il restauro conservativo della fontana, mantenendo intatte le caratteristiche estetiche e storiche dell’opera. L’intervento è finanziato dal Museo Civico di Castelbuono e dal Comune di Castelbuono, e fa parte di un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio artistico locale.