“Agatino il guaritore” | Intervista TGR all’autore Massimiliano Città [VIDEO]

Ogni tanto ringraziare fa bene, ci si sgrava di qualche peso, si procede più leggeri nel cammino e si dissemina grazia per la vie troppo sature di rancore e frustrazioni. Dunque ringrazio Lucilla Alcamisi – per l'estrema gentilezza e l'accoglienza riservatami in #Rai. Mi ha intervistato per la rubrica del Tgr Rai Sicilia "Parola ai libri", andata in onda nel Tg serale di ieri. Tra le pause di un fiatone da maratoneta consumato, ho provato a raccontare le vicende di Agatino il guaritore, edito da Il ramo e la foglia edizioni grazie alla cura di Roberto Maggiani e Giuliano Brenna. Un altro grazie particolare lo voglio spendere per Giuseppe Luca Girimonti Greco, motore per la vicenda del santone di Boschetto da cui tutto ha avuto inizio, e per la spinta lungo il cammino che ha dato Lidia Tilotta. Il resto – e il tutto in verità – lo fa chi legge.