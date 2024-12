Al passo con i tempi: il Comune di Castelbuono digitalizza l’Aula Consiliare

Il Comune di Castelbuono ha compiuto un importante passo verso la digitalizzazione, rinnovando l’Aula Consiliare e dotandola di nuove tecnologie all’avanguardia. Questo progetto si inserisce nell’ambito della più ampia transizione digitale, sostenendo gli obiettivi di modernizzazione e trasparenza amministrativa.

La realizzazione di questa innovazione tecnologica è stata affidata a Microvision s.r.l., un’azienda leader nel settore, che ha implementato soluzioni avanzate per semplificare la gestione dei Consigli Comunali, delle Commissioni e di eventi di ogni tipo, grazie a un sistema integrato basato su Cloud.

Tra i principali servizi adottati dal Comune figurano la trasmissione in diretta streaming delle sedute consiliari e la creazione di un archivio storico digitale accessibile ai cittadini. Inoltre, sono stati introdotti strumenti per la gestione documentale completa, la trascrizione automatica dei verbali, e un sistema di votazione elettronica con rilevamento automatico del quorum. È stata anche prevista la possibilità di svolgere le sedute in modalità ibrida, consentendo ai partecipanti di intervenire sia da remoto che in presenza.

Queste innovazioni non solo semplificano il lavoro degli amministratori locali, ma garantiscono una maggiore trasparenza e partecipazione ai cittadini, che possono accedere all’archivio delle sedute e seguire le dirette streaming attraverso il portale dedicato: https://castelbuono.consiglicloud.it

Con questo progetto, il Comune di Castelbuono si dimostra in prima linea nel processo di innovazione, offrendo una gestione più snella, digitale e accessibile delle proprie attività istituzionali.