“Ammari” è il nuovo singolo dei Marnostrum Ensemble

“un brano che è la presa di coscienza di come la nostra sia una società malata sotto tutti i punti di vista”.

Il brano anticipa il loro primo l’Ep, previsto per ottobre 2024

Una precisa volontà di esplorare la musica del mediterraneo in tutte le sue forme e peculiarità: questa è l’idea attorno alla quale è stato costruito il primo Ep del Marnostrum Ensemble, previsto per ottobre 2024. Da questo progetto, composto da cinque tracce, scritte e arrangiate per questa formazione dal chitarrista e cantante Filippo Paternò e dal sassofonista Michele Mazzola, è estratto il primo singolo “Ammari”, uscito il 3 luglio.

“Ammari”, scritta da Filippo Paternò, è la presa di coscienza di come la nostra sia una società malata sotto tutti i punti di vista e, che nonostante gli sforzi per ambiare le cose, nulla cambia e siamo sempre e comunque “a mari”. Il brano è stato registrato da Luca Rinaudo, assistito da Marco Nascia, presso Zeit Studio, Palermo. Mixato e masterizzato da Francesco Prestigiacomo e Luca Rinaudo.

Dalla finestra In basso è possibile ascoltare il singolo