Anche i pescatori di Cefalù all’udienza con Papa Francesco

Si è da poco conclusa nell’Aula Paolo la speciale udienza privata con i pescatori voluta da Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Pesca. Un incontro fraterno che sottolinea l’attenzione del Papa per la situazione di precarietà e le sfide che i pescatori si trovano ad affrontare ogni giorno nel loro lavoro.

All’incontro, insieme ai pescatori giunti a Roma da tutta Italia, ha partecipato anche una delegazione di 28 persone – i pescatori e le loro famiglie – provenienti di Cefalù guidati da mons. Rosario Dispenza, responsabile Servizio Pastorale Turismo, Tempo Libero, Sport e Apostolato del Mare.

Il ringraziamento dei partecipanti all’amministrazione comunale di Cefalù per aver supportato l’iniziativa, consentendo loro di raggiungere Roma in pullman, e alla Diocesi di Cefalù per aver offerto il momento conviviale.