Anna Studiale trionfa alla Supermaratona 0/3000 dell’Etna

Sabato 8 giugno, Anna Studiale ha conseguito un prestigioso risultato alla Supermaratona 0/3000 disputata alle falde dell’Etna. Questa maratona di 43 km è molto impegnativa, interamente in salita, inizia dal mare di Marina di Cottone concludendosi all’osservatorio posto sull’Etna, a 2.800 metri di altitudine. Anna Studiale si è classificata prima nella categoria SF 40 e prima siciliana in assoluto tra le 39 partecipanti.

Anna Studiale non è nuova a successi nel campo dell’atletica è inoltre l’unica donna castelbuonese a partecipare a gare di atletica e maratone, ottenendo risultati importanti e prestigiosi come quello di ieri. In basso alcune foto.